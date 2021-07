Un nuevo reglamento impulsa el crecimiento de la producción de petróleo en Ecuador

Un nuevo Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas en Ecuador establece plazos, tiempos de entrega y atención, lo que permitirá agilizar el análisis y procesamiento de la información de la cadena de producción de hidrocarburos en el país suramericano. EFE/Archivo

Quito, 19 jul (EFE).- Un nuevo Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas permitirá ampliar y viabilizar la aplicación de nuevas prácticas y tecnologías para optimizar los procesos y aportar a la meta de incrementar la producción petrolera en Ecuador, informó este lunes el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables.

El reglamento, que entró en vigor el pasado 6 de julio, fue aprobado por el Directorio de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCERNNR).

Está conformado por 11 capítulos, 191 artículos, 2 disposiciones generales, 2 transitorias y 2 disposiciones finales.

En este instrumento se reformulan y realizan alcances a alrededor de 40 artículos del reglamento anterior que estaba vigente desde 2018, indicó el ministerio en un comunicado.

El ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Juan Carlos Bermeo, destacó que "con esta normativa se actualizan procedimientos, cuya aplicación contribuye al incremento de la producción petrolera".

"Además se reducen los tiempos y se simplifican procesos para trámites administrativos, acorde a lo que dispone el literal (a) de la nueva Política Hidrocarburífera, emitida con Decreto Ejecutivo 95, suscrito por el presidente, Guillermo Lasso", reza el escrito.

El reglamento, además, actualiza o elimina normativas caducas respecto a la entrega de información, procesamiento y registro.

Establece plazos, tiempos de entrega y atención, lo que permitirá agilizar el análisis y procesamiento de la información de la cadena hidrocarburífera, de manera que esté disponible para la toma de decisiones en futuras licitaciones y adjudicaciones.

También, incluye criterios de manejo de la información para los usuarios, quienes deberán tener un registro diario, continuo y exacto de sus actividades hidrocarburíferas en cada área de aplicación.

La cartera de Estado indicó que trabaja acorde a las políticas del autodenominado "Gobierno del Encuentro" para mejorar la producción de crudo, sus derivados y diversificar los mercados para los productos hidrocarburíferos ecuatorianos, en un marco de diálogo, transparencia y eficiencia.

El petróleo es en Ecuador una de las principales fuentes de financiación del Presupuesto General del Estado.