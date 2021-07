JJ.OO/Hípica.- (Análisis) La doma clásica, principal baza española para brillar en la hípica en Tokio

19-07-2021 Beatriz Ferrer-Salat tras ganar el Campeonato de España de Doma Clásica de 2021 COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA EUROPA DEPORTES VALENCIA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA HÍPICA



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



España intentará hacer un buen papel en los Juegos Olímpicos de Tokio en la hípica, sobre todo en Doma Clásica, una de las tres modalidades en las que estará representada junto a la de Salto de Obstáculos y al Concurso Completo, aunque las opciones de medalla se antojan complicadas.



La veterana Beatriz Ferrer-Salat, Severo Jurado, José Antonio García, Eduardo Álvarez Aznar y Francisco Gaviño son los cinco jinetes seleccionados por la RFEH que competirán en la capital japonesa en un deporte que ha dado cuatro medallas a España en su historia olímpica.



Sin duda, la amazona catalana, de 55 años, es la gran referente gracias a sus dos medallas en Atenas 2004, la plata en Doma Clásica por Equipos junto a Juan Antonio Jiménez, Ignacio Rambla y Rafael Soto y el bronce individual. Además, José Álvarez de Bohórquez, Julio García y José Navarro ganaron el oro en Saltos por Equipos en Amsterdam 1928 y Jaime García, Marcelino Gavilán y José León, el bronce en esta misma modalidad en Londres 1948.



Ferrer-Salat, hija de una de las principales figuras del despegue del olimpismo en España y creador del Plan ADO, competirá en sus cuartos Juegos tras Atlanta'96, Sydney 2000, Atenas 2004 y Rio 2016, aunque bien podrían ser los séptimos si el infortunio no se hubiera cruzado en su camino en Pekín 2008 y Londres 2012, donde las respectivas lesiones de 'Fabergé' y 'Delgado' le impidieron participar.



La doble medallista olímpica siguió a gran nivel y pudo clasificarse también para Rio 2016, donde terminó décima en la competición individual y séptima por equipos con 'Delgado'. Ahora, acudirá a Tokio con 'Elegance', montura con la que el pasado mes de junio se coronó campeona de España.



Junto a la barcelonesa, estarán también Severo Jurado, con 'Fendi T', y José Antonio García, con 'Sorento', los cuales la secundaron en el podio de la cita nacional. Jurado, de 32 años, repite presencia tras brillar en Río de Janeiro hace cinco años con un brillante quinto puesto, mientras que García debutará. En la lista también estaba seleccionado Claudio Castilla, encargado de conseguir el billete a la capital japonesa en los Juegos Ecuestros Mundiales junto a Ferrer-Salat y Jurado, pero que finalmente no acudirá porque su montura, 'Alcaide', no estaba al cien por cien.



Los tres representantes serán agrupados en seis series de las que los dos mejores de cada una, más los otros seis binomios mejor puntados, se clasificarán para la final individual, mientras que los ocho mejores países serán los que luchen por el podio. En 2016, España no logró el pase a la final por equipos, aunque entonces finalizó séptima y sólo pasaban seis.



Más complicadas son las opciones en las otras dos pruebas del programa olímpico, los Saltos de Obstáculos y el Concurso Completo. El número uno del ranking nacional, Eduardo Álvarez Aznar, a lomos de 'Legend' y tras recuperarse de una lesión de clavícula producida en mayo, será el representante en la primera, en lo que serán sus segundos Juegos tras los de Rio 2016 (56º).



Por su parte, Francisco Gaviño, de 23 años y con 'Source de la Faye', lo hará en la segunda, un compendio de Doma, Saltos y Cross-Country y para la que está entrenado por un mito como el australiano Andrew Hoy, triple campeón olímpico que a sus 62 años competirá en Tokio en sus octavos Juegos.



FICHA.



--SEDE: Parque Ecuestre.



--FECHAS: 24 de julio-7 de agosto.



--PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA: Beatriz Ferrer-Salat, Severo Jurado y José Antonio García (Doma Clásica por equipos e individual), Francisco Gaviño (Concurso Completo) y Eduardo Álvarez Aznar (Saltos).