Ciencia.-Señales de actividad en el cometa gigante Bernardinelli-Bernstein

19-07-2021 El cometa C / 2014 UN271 (Bernardinelli-Bernstein), como se ve en una imagen compuesta de color sintético hecha con el telescopio de 1 metro del Observatorio Las Cumbres en Sutherland, Sudáfrica, el 22 de junio de 2021.La nube difusa es la coma del cometa POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA LOOK/LCO



MADRID, 19 (EUROPA PRESS



Nuevas imágenes del lejano cometa Bernardinelli-Bernstein, el más grande conocido, revelan una coma borrosa indicadora de actividad, pese a estar a más del doble de distancia de Saturno al Sol.



El objeto, que lleva el nombre de cometa C / 2014 UN271 Bernardinelli-Bernstein en honor a sus dos descubridores, se anunció por primera vez el sábado 19 de junio de 2021. C / 2014 UN271 se encontró reprocesando cuatro años de datos del Dark Energy Survey, que fue realizado con el telescopio Blanco de 4 m en el Observatorio Interamericano Cerro Tololo en Chile entre 2013 y 2019.



Al momento del anuncio, no había indicios de que este fuera un mundo activo. C / 2014 UN271 llega desde los confines exteriores fríos del sistema solar, por lo que se necesitaban imágenes rápidamente para descubrir cuándo comenzaría el gran objeto recién descubierto a mostrar la cola de un cometa.



El 22 de junio, uno de los telescopios robóticos de respuesta rápida del Observatorio Las Cumbres, ubicado en Sudáfrica registró las primeras imágenes de actividad en el cometa, informa el observatorio en un comunicado.



Se estima que el cometa tiene más de 100 kilómetros de diámetro, más de tres veces el tamaño del siguiente núcleo de cometa más grande que conocemos, el cometa Hale-Bopp, que fue descubierto en 1995. No se espera que este cometa se vuelva brillante a simple vista: seguirá siendo un objeto telescópico porque su distancia más cercana al sol seguirá estando más allá de Saturno. Desde que se descubrió el cometa C / 2014 UN271 hasta ahora, los astrónomos tendrán más de una década para estudiarlo. Alcanzará su aproximación más cercana al sol en enero de 2031.