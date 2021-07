17-07-2018 Froilán cumple 23 años. MADRID, 17 (CHANCE) Se suponía que por ser 'hijo de' y 'nieto de' se esperaba que Froilán, Felipe Juan Froilán de Marichalar y Borbón, no protagonizase ninguna polémica en las calles, en las discotecas, en redes sociales... pero bastó con ser eso, miembro de la Casa Real para que su nombre resonara con más fuerza que nunca ante los sucesos que las cámaras de los medios de comunicación grabaron. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD JAVIER GÁLVEZ



Se suponía que por ser 'hijo de' y 'nieto de' se esperaba que Froilán, Felipe Juan Froilán de Marichalar y Borbón, no protagonizase ninguna polémica en las calles, en las discotecas, en redes sociales... pero bastó con ser eso, miembro de la Casa Real para que su nombre resonara con más fuerza que nunca ante los sucesos que las cámaras de los medios de comunicación grabaron.



Siempre fue un niño muy revoltoso, pero nadie esperaba que cuando cumpliese la mayoría de edad su cara se viese mostrada en programas de gran audiencia en televisión discutiendo o protagonizando alguna pelea en plena noche madrileña. Y lo vimos.



Froilán ha protagonizado las grandes polémicas de la Familia Real, pero su nombre ahora está más que olvidado porque el relevo se lo ha hecho su hermana, Victoria Federica, que disfruta de la vida como lo hizo anteriormente su hermano. Es ella a la que vemos retratada ante actitudes irresponsables, como por ejemplo, haciendo botellón en la calle en plena pandemia o no llevar la mascarilla reglamentaria.



Froilán cumple hoy 23 años y lo cierto es que no sabemos nada de su vida personal en estos momentos, ha desaparecido y no se le ha vuelto a ver. Tras su relación con Mar Torres, parece que el joven se cansó de la notoriedad pública que había adquirido y quiso empezar a pasar desapercibido. Objetivo cumplido.



La última noticia que ha salido de él la supimos gracias a Broncano, que confesaba en 'La Resistencia' que había sido invitado para acudir al programa y que éste había aceptado contento, pero con la condición de que el presentador no hiciera ningún chiste porque 'yo me caliento rápido'. Aún no sabemos cómo van las negociaciones, pero tendremos que esperar para ver si el nieto del Rey Juan Carlos I acude por primera vez a un programa de televisión.