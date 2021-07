Perú finalmente proclamaría a nuevo presidente la próxima semana

Pedro Castillo arrives to cast a ballot during the elections in Cajamarca, Peru on June 6.

(Bloomberg) -- Perú al fin podría declarar al ganador de sus elecciones presidenciales de junio, poniendo fin a seis semanas de incertidumbre en medio de revisiones y acusaciones de fraude.

La proclamación podría producirse el próximo miércoles, o incluso antes si no hay más apelaciones, dijo en una entrevista Alexandra Marallano, portavoz del Jurado Nacional de Elecciones.

Salvo que se produzcan drásticos cambios, Pedro Castillo, sindicalista rural de un partido marxista, va rumbo a la victoria, después de liderar el recuento de votos por un estrecho margen de 50,1% versus 49,9%. Su oponente, Keiko Fujimori, se está quedando sin opciones luego de que las autoridades electorales rechazaran esta semana todas sus apelaciones por presunto fraude.

Estados Unidos y la Unión Europea señalaron que la votación fue limpia. Fujimori tiene hasta el viernes para presentar una apelación.

El abogado de Fujimori, Julio César Castiglioni, señaló hace poco en una entrevista televisiva que la candidata interpondría otro recurso de apelación. Fujimori ya ha dicho que no aceptará el resultado si Castillo es proclamado vencedor.

El próximo presidente de la nación de 32 millones de habitantes asumirá el cargo el 28 de julio.

Apelaciones

Fujimori ha agotado todas las oportunidades para denunciar fraude, pero aún puede disputar los resultados si cree que los votos se han contabilizado incorrectamente, dijo Jorge Jáuregui, abogado especializado en derecho electoral con sede en Lima.

Castillo, un maestro sin experiencia en política nacional, era prácticamente desconocido hace seis meses, pero aprovechó con éxito la ira de los votantes con la élite política.

La elección de Castillo asustó inicialmente a los inversionistas, pero los bonos de la nación se recuperaron después de que nombrara como asesoresa economistas tradicionales y se comprometiera a respetar la autonomía del banco central.

Nota Original:Peru Finally Seen Proclaiming Its New President Next Week

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.