Silvia, hermana de Raquel Mosquera, guarda silencio tras su ingreso hospitalario por un nuevo brote psicótico

MADRID, 13 (CHANCE)



Momentos delicados para Raquel Mosquera. Y es que la peluquera, que sufrió un brote psicótico el pasado mes de abril por el que estuvo ingresada en el hospital Puerta de Hierro más de diez días, está de nuevo hospitalizada en en mismo centro a causa de una recaída en la bipolaridad que le fue diagnosticada en el año 2006.



Tal y como ha aclarado su representante y abogado, Jesús Álvarez, la viuda de Pedro Carrasco no ha sufrido una nueva crisis, sino que este nuevo ingreso es una recaída del brote psicótico que sufrió hace apenas tres meses, del que no llegó a recuperarse, y lleva hospitalizada desde hace 13 días, aunque la información no trascendiese hasta el pasado fin de semana.



Completamente aislada y sin poder recibir visitas ni hablar telefónicamente con sus seres queridos para no influir en su delicado estado de salud, todavía se desconoce cuándo recibirá el alta Raquel, aunque Isi, su pareja, ha asegurado que está "bien" y que pronto será ella la que hable en primera persona de este nuevo ingreso hospitalario.



Sin embargo, su familia, visiblemente preocupada, prefiere no hacer declaraciones sobre esta recaída de la viuda de Pedro Carrasco, que lleva unos meses complicados en los que, además de estas recaídas en su bipolaridad, ha tenido que hacer frente a graves problemas económicos - por los que ha puesto en venta su casa a las afueras de Madrid - y a la docuserie de Rocío Carrasco, en la que la hija del boxeador no la dejó en buen lugar.



Molesta por nuestra presencia, Silvia Mosquera, hermana menor de Raquel, aprieta el paso al vernos y, muy enfadada y pidiendo que la dejemos con un "esto es increíble vamos" prefiere no aclarar las informaciones que se han dado en los últimos días sobre el estado de salud de la peluquera, guardando silencio sobre si se trata de una recaída del brote psicótico que sufrió en abril o si, por el contrario, es una nueva crisis motivada por su bipolaridad. ¡Dale al play y no te pierdas su reacción!