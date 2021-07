Récord de vacunación diaria en Francia tras los anuncios de Macron

EFE/EPA/THOMAS SAMSON /Archivo

París, 13 jul (EFE).- Hasta 792.339 vacunas se habían puesto este martes en Francia a las 18.00 (16.00 GMT), al día siguiente de los anuncios del presidente francés, Emmanuel Macron, que amplió los casos en los que será necesario presentar un certificado de inmunidad del coronavirus para poder acceder a lugares públicos.

"Sois 792.339 los que habéis recibido una inyección hoy: récord superado. Este balance debe aún ampliarse y continuar en las próximas semanas. ¡Vacunáos!", escribió en Twitter el primer ministro, Jean Castex.

A esto se suman las cerca de dos millones de citas que se han solicitado en 24 horas para recibir finalmente la vacuna contra la covid-19.

"800.000 personas han pedido hoy sus dos citas de vacunación en Doctolib (hasta las 16.00). Esto representa 1,7 millones de franceses desde ayer", indicó Doctolib, el portal de salud privado usado por los franceses para reservar pruebas médicas.

Con esto se han puesto en Francia ya más de 35,9 millones de primeras inyecciones desde que comenzó la campaña a finales de diciembre, y más de 27,9 millones han recibido la pauta completa.

Macron pronunció ayer, lunes, un discurso televisado para anunciar la obligatoriedad del personal sanitario así como otros trabajadores en contacto con personas frágiles, bomberos, etc., de estar vacunados antes del 15 de septiembre so riesgo de ser sancionados con expulsiones y sin salario.

A ello se suma la ampliación del certificado sanitario que hasta ahora se pedía para entrar en discotecas y otros eventos multitudinarios, que a partir del 21 de julio se exigirá también en teatros, cines y otros lugares de espectáculos.

A partir de agosto se ampliará a bares, cafés, restaurantes, centros comerciales, transportes públicos de largo recorrido y más.

Las medidas del Gobierno buscan frenar la expansión de la cuarta ola, "que ya ha comenzado", según el portavoz del Ejecutivo, Gabriel Attal, por la llegada de la variante Delta.

La presencia de esta cepa ha pasado de representar menos del 5 % de los casos a principios de junio al 40 % la semana pasada.

"Si no hacemos nada en agosto habrá 20.000 contagios diarios de media", temía el ministro de Sanidad, Olivier Véran.

Los datos de hoy confirman el repunte de casos, con 6.950 nuevos contagios registrados en 24 horas, por encima de los 4.000 que se habían alcanzado ya la semana pasada y triplicando la media que había logrado alcanzarse en junio, de unos 2.000 casos al día.

En los hospitales la situación sigue estable, con 7.076 pacientes ingresados, 61 menos que ayer, y 933 de ellos en ucis, 24 menos.

Hubo además que deplorar 54 víctimas mortales, 22 de ellas en hospitales, con lo que el número de fallecidos desde marzo de 2020 asciende a 111.407.