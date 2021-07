Keiko Fujimori afirma que no aceptará "un fraude en mesa" en Perú

Lima, 10 jul (EFE).- La candidata derechista peruana Keiko Fujimori afirmó este sábado que no aceptará "que se consume un fraude en mesa" en su país, como considera que sucederá si se proclama al izquierdista Pedro Castillo como ganador de las elecciones presidenciales que disputaron el pasado 6 de junio.

"Estamos aquí para dar un mensaje claro y contundente. Dicen que en pocas horas o en pocos días van a consumar el fraude en la mesa y nosotros les decimos que no vamos a aceptarlo", afirmó Fujimori durante un mitin celebrado en el centro histórico de Lima.

Ante un grupo de sus seguidores, la candidata volvió a cuestionar el trabajo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que considera que no está revisando adecuadamente las denuncias de "fraude" que ha hecho junto a sus aliados políticos.

Fujimori alega desde el día siguiente al balotaje que ha sido víctima de un "fraude sistemático", del que no ha presentado pruebas fehacientes, y pidió la anulación de actas con unos 200.000 votos de zonas donde Castillo obtuvo una votación abrumadora.

El recuento oficial de la segunda vuelta señaló que Castillo obtuvo poco más de 40.000 votos que Fujimori, aunque el jurado electoral aún no proclama a un ganador de los comicios porque debe terminar de resolver las impugnaciones presentadas por la candidata.

Ningún organismo de observación electoral ha encontrado indicios de "fraude", mientras que países e instituciones como la Unión Europea, los EE.UU., Reino Unido o Canadá han expresado su confianza en el sistema electoral peruano y en que las elecciones peruanas han sido libres y limpias.

CRÍTICAS AL PRESIDENTE

A pesar de ello, Fujimori sostuvo este sábado que "el partido no ha acabado" aún, y cuestionó que, en su opinión, "quieren apresuradamente ya lanzar un resultado".

"¿Por qué tanta presión?", preguntó antes de vincular nuevamente a Castillo con "el comunismo".

La candidata también dijo que el presidente interino de Perú, Francisco Sagasti, "se llena la boca diciendo que es neutral" pero ha tomado partido por Castillo.

"Él se llena la boca diciendo que es neutral, que es imparcial. Presidente Sagasti usted tuvo y todavía tiene la oportunidad histórica de pasar a ser un presidente que defendió la democracia, atrévase", invocó al gobernante.

Le pidió, en ese sentido, que acepte su pedido para que solicite que los comicios sean sometidos a una "auditoría internacional" para que se analicen sus denuncias.

Sagasti ya rechazó un pedido formal que le hizo Fujimori en ese sentido y recordó que las autoridades del Ejecutivo tienen la obligación de mantener la neutralidad en los procesos electorales, que solo pueden ser resueltos por el JNE.

MÁS DE UN MES DE ESPERA

Mientras Fujimori y sus aliados políticos, en su mayoría de partidos de derecha y extrema derecha, mantienen su campaña contra la eventual proclamación de Castillo, los peruanos siguen a la espera de que el JNE termine de revisar las impugnaciones y proclame al ganador de los comicios.

Con el escrutinio completo, el candidato izquierdista se ha impuesto en la contienda con el 50,12 % de las preferencias, pero los recursos legales del fujimorismo han dilatado la proclamación de quien tomará las riendas del país a partir del próximo 28 de julio, cuando concluirá el régimen de transición de Sagasti.

El JNE, que hasta el momento ha rechazado todos los recursos presentados por el fujimorismo, estima que podrá oficializar al vencedor de los comicios durante la próxima semana.