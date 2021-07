Colectivos de 17 estados de México buscan en Jalisco a sus desaparecidos

Familiares y amigos de personas desaparecidas protestan en la marcha por la Búsqueda Nacional en Vida hoy, en la ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco (México). EFE/Francisco Guasco

Guadalajara (México), 5 jul (EFE).- Con una protesta pacífica, familiares de personas desaparecidas de 17 estados de México iniciaron este lunes una gira de concienciación por el estado de Jalisco, oeste del país, a donde llegaron en busca de una pista que los ayude a localizar a sus seres queridos.

Durante la manifestación, medio centenar de hombres y mujeres vestidos de blanco y con las fotografías de sus familiares, exigieron a las autoridades federales que brinden apoyo para realizar estos recorridos en los que han localizado a personas en otros estados.

“No más simulación, no más autoridades que engañan. Exigimos justicia, exigimos paz y tranquilidad. Estamos recorriendo toda la República Mexicana para encontrar a nuestros tesoros desaparecidos y saber qué ha pasado con ellos”, gritaba por el altavoz una de las madres de la caravana.

La caminata por la avenida Chapultepec, una de las más concurridas y céntricas de la ciudad, buscaba hacer conciencia entre la población del problema de las desapariciones en México, que suma más de 85.000 personas no localizadas hasta abril pasado, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación.

La caravana llegó este domingo a Guadalajara para iniciar con una serie de acciones de búsqueda durante nueve días por clínicas, hospitales, albergues, cárceles, centros de rehabilitación y clínicas psiquiátricas en donde podrían recoger algún indicio del paradero de sus familiares.

Provenientes de estados como Zacatecas, Hidalgo, Coahuila, Veracruz, San Luis Potosí y Durango, entre otros, los familiares representan a diversos colectivos de familiares que cuentan con el apoyo de la Brigada Nacional de Búsqueda en Vida y de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Jalisco.

Los familiares llegaron hasta el monumento de los Niños Héroes, también conocido como la Glorieta de las y los desaparecidos, para mostrar las mantas y pancartas con las fotos de aquellos que no han podido localizar.

Horas antes ofrecieron una conferencia de prensa en la que explicaron que crearon esta caravana como una esperanza de encontrar a sus familiares con vida y no esperar por la acción de las autoridades locales y federales.

“Sabemos dónde desaparecieron nuestros hijos, pero no sabemos a dónde se los llevaron. Esta es una estrategia de búsqueda que nació con la desesperación de las madres para poder buscar en otros estados”, señaló Luci López, madre de Irma Clarivel Lamas, desaparecida en Torreón en 2008.

Este martes la caravana se dividirá en brigadas para acudir a municipios como Tequila, Ciudad Guzmán, Sayula y posteriormente visitar diversas localidades en la zona conurbada de Guadalajara.