Eva Isanta nos cuenta cómo fue su experiencia trabajando al lado de José Luis Moreno

04-07-2021 Eva Isanta EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 5 (CHANCE)



Convertida en una de las actrices más populares y queridas de nuestro país gracias a su papel de 'Cuqui' en 'La que se avecina', Eva Isanta ha reaparecido en el estreno de "¡A todo tren! Destino Asturias" tras la detención hace casi una semana de José Luis Moreno por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, estafa y blanqueo de capitales.



Una noticia que ha devuelto al productor al centro de la polémica y tras la que han salido numerosos testimonios de diferentes actores y actrices contando sus desagradables experiencias al lado del ventrílocuo, al que se acusa de déspota, soberbio, de no haber pagado por trabajos realizados e incluso por supuestos abusos e insinuaciones de índole sexual a cambio de trabajo.



Eva Isanta, que ha trabajado en varias ocasiones con Moreno, asegura que ella no puede decir nada malo del productor. "Mi experiencia con él es profesional y mi recuerdo no es malo. Mi experiencia personal y profesional ha sido buena, conmigo no ha sido déspota", asegura, evitando entrar en una polémica por la que no quiere verse salpicada.