Maduro: "¿Biden habrá autorizado plan para asesinarme?"

Maduro: "¿Biden habrá ratificado las órdenes de Donald Trump de matarnos?"Caracas, 3 Jul 2021 (AFP) - El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó este viernes a la CIA y al Comando Sur de Estados Unidos de planificar su asesinato, preguntándose retóricamente si su par estadounidense, Jose Biden, los autorizó."¿Joe Biden habrá ratificado las órdenes de Donald Trump de llevar a Venezuela a una guerra civil y de matarnos? ¿Sí o no? Pregunto", dijo Maduro en un acto de ascensos militares, refiriéndose a visitas del director de la CIA, William Burns, y del jefe del Comando Sur, almirante Craig Faller, a los vecinos Colombia y Brasil."¿Qué hicieron? Nuestras fuentes en Colombia nos aseguran (...) que han venido a preparar un plan para atentar contra mi vida y contra la vida de importantes líderes políticos y militares (...) ¿El presidente Joe Biden ha autorizado el plan para asesinarme y asesinar importantes líderes políticos y militares de Venezuela? ¿Sí o no?", agregó.Maduro, que no presentó pruebas, denuncia con frecuencia planes de golpe de Estado, invasiones militares o asesinato, responsabilizando a Estados Unidos y aliados regionales como Colombia o Brasil, que desconocen su reelección en 2018 al tildarla de fraudulenta y reconocen simbólicamente como presidente encargado de Venezuela al líder opositor Juan Guaidó, aunque el mandatario socialista mantiene el poder.Las relaciones de Maduro con Trump fueron especialmente tensas. El expresidente estadounidense impuso severas sanciones financieras a Venezuela y a la estatal petrolera PDVSA, en tanto llegó a plantear que "todas las opciones", inclusive la militar, estaban sobre la mesa respecto al país caribeño.El gobierno chavista dijo haber frustrado en 2020 una incursión marítima de mercenarios procedentes de Colombia y respaldados por Washington que buscaban derrocarlo. Dos exmilitares estadounidenses, Luke Alexander Denman y Airan Berry, fueron detenidos entonces y condenados a 20 años de prisión, acusados entre otros delitos de terrorismo.Si bien sigue sin reconocer a Maduro, la administración de Joe Biden ha tomado distancia de la línea de Trump con respecto a la crisis venezolana.Estados Unidos y la Unión Europea declararon el viernes pasado, en una declaración conjunta con Canadá, estar dispuestos a "revisar" las sanciones contra el país caribeño si hubiesen avances en una negociación gobierno-oposición que lleve a "elecciones locales, legislativas y presidenciales creíbles, inclusivas y transparentes".Venezuela realizará comicios de gobernadores y alcaldes en noviembre. Los principales partidos de oposición no han aclarado si participarán, después de boicotear las elecciones presidenciales de 2018 y las parlamentarias de 2020.