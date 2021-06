Antonio Carmona y Mariola Orellana, los mayores fans de su hija Lucía Fernanda

25-06-2021 Lucía Fernanda contó con el apoyo incondicional de Antonio Carmona y Mariola Orellana en su debut musical. La artista, que pisa fuerte en la escena musical, ofreció un concierto en una conocida sala de Madrid con el apoyo de numerosos amigos MADRID, 25 (CHANCE) Disfrutando de la vuelta a la normalidad y del regreso de la música en directo, la familia Carmona Orellana ha disfrutado de un concierto de lo más especial. Y es que Lucía Fernanda, la hija menor de Antonio Carmona y Mariola Orellana, que viene pisando fuerte en la escena musical actual con su cantar bonito y sus letras diferentes, debutó en directo ofreciendo un concierto en una conocida sala madrileña en la que colgó el cartel de 'no hay entradas'. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Disfrutando de la vuelta a la normalidad y del regreso de la música en directo, la familia Carmona Orellana ha disfrutado de un concierto de lo más especial. Y es que Lucía Fernanda, la hija menor de Antonio Carmona y Mariola Orellana, que viene pisando fuerte en la escena musical actual con su cantar bonito y sus letras diferentes, debutó en directo ofreciendo un concierto en una conocida sala madrileña en la que colgó el cartel de 'no hay entradas'.



Como no podía ser de otra manera, la artista contó con el apoyo incondicional de sus mayores fans, sus padres, además de su hermana Marina y algunos de los grandes amigos de la familia, como Guillermo Furiase o Ana Verdasco, que disfrutaron del arte y la imponente presencia en el escenario de Lucía Fernanda.



Mariola, una de las representantes musicales más importantes de nuestro país, confesaba sus nervios antes del concierto, asegurando que "estoy igual que si estuviera yendo al paritorio. Como si fuera abuela". "Nunca se acostumbra una. Me dijo Lola Flores una frase cuando trabajaba con ella, el día que deje de ponerme nerviosa no valdré un pimiento. Es normal, te enfrentas a un toro, el público es como un toro, una energía muy fuerte y la primera vez que esta niña lo hace es normal", ha señalado.



Sin poder ocultar su orgullo, Mariola confiesa lo difícil que es el mundo de la música: "Vamos poco a poco. Ella lleva una música que ahora mismo provoca más el corazón que otras cosas y es más difícil entrar por esos caminos, va con su música despacito pero me llegan mensajes maravillosos de gente que le encantan las canciones y para mí es el mayor regalo. No pertenece a ningún estilo definido, puedes ver flamenco, pop... una gran mezcla de todo". "Es un disco lleno de canciones compuestas por ella que recomiendo muchísimo, te reconfortan el corazón. De directo qué voy a decir, de la saga que viene tiene mucha fuerza y poderío", añade dejando claro que Lucía ha heredado el arte de los Carmona. Un orgullo compartido por el famoso papá, que según Mariola no es muy de darle consejos a sus hijas pero al que, no puede negarlo, "se le cae la baba con las dos".



A pesar de no conocer personalmente a Mila Ximénez, Mariola confiesa que "me da mucha pena ver ese vacío que ha dejado tan grande, es como si se fuera alguien de la familia de todos nosotros. Lolita lo ha sentido... Me consta que lo ha pasado mal".



Un pletórico Antonio Carmona llegaba poco después que su mujer a la sala y, visiblemente nervioso, ha tenido palabras de orgullo para su hija Lucía: "Como hija qué te voy a decir. Siempre desde pequeñita ha sido artista y la veo con mucha ilusión. Ahora lo que tiene que hacer ahora es afianzarse, que le guste a la gente". "Su madre y yo le damos mucha caña porque para estar en este oficio tiene que trabajar mucho y es muy duro", confiesa, señalando cuál es el consejo más valioso que le ha dado a su hija en esta nueva andadura musical. "Que tenga naturalidad y sobre todo que tenga muchas ganas, que no se parezca a nadie, que tenga su sello, que, aunque sea Carmona, gitana y Habichuela, que la música actual la pueda fundir en eso".



Guillermo Furiase, hijo de Lolita Flores y a punto de sacar su primer single en solitario, tampoco quiso perderse el debut de su gran amiga Lucía Fernanda y, sin negarlo, revelaba que "estoy atacado de los nervios porque es una extensión de mi familia y parece que es mío el concierto". "La familia nos apoyamos y estamos nerviosos todos", asegura el artista, dejando claro que en su caso "el apellido no pesa, al revés".



Señalando que es un buen tío y que disfruta mucho de su sobrino Noah - que en octubre cumplirá tres añitos - Guillermo confiesa que tiene muchas ganas de que llegue la boda de su hermana Elena: "Queda poco. Estamos expectantes y con ganas de que pase todo".



Ana, hermana de Fernando Verdasco, tampoco se quiso perder el concierto de su gran amiga Lucía Fernanda y, preguntada por los planes del tenista y de Ana Boyer de ampliar la familia tras el nacimiento el pasado mes de diciembre de su hijo Mateo, comenta que, "aunque son muy niñeros y posiblemente tengan más hijos, no creo que ahora lo estén buscando".