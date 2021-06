Marcelo Martins: "Yo ahora estoy enfocado totalmente en mi recuperación"

El jugador Marcelo Moreno Martins de Bolivia. EFE/ Alberto Valdés /POOL/Archivo

Goiania (Brasil), 19 jun (EFE).- El goleador histórico de Bolivia Marcelo Martins Moreno dejó atrás la polémica que causó un mensaje suyo que le valió una sanción de la Conmebol y aseguró estar centrado en recuperarse de la covid-19, una enfermedad que le ha generado incertidumbres y la frustración de no poder jugar su cuarta Copa América.

"Las sanciones siempre van a aparecer en el fútbol y esto es normal. Yo ahora estoy enfocado totalmente en mi recuperación", comentó 'el Flecheiro' boliviano en una entrevista compartida este sábado por la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

Martins confesó que el haberse contagiado de la covid-19 es una vivencia "muy diferente" de todo lo que le había pasado hasta el momento, pues "nunca" antes enfermó de algo "así tan grave".

Para el artillero, que milita en el Cruzeiro brasileño, es "muy triste" lo ocurrido, ya que ésta debía ser su cuarta participación en una Copa América, un "sueño" frustrado por el momento por la enfermedad.

"Es algo muy difícil lo que estoy pasando porque yo no sé qué va a pasar, si voy a poder jugar al fútbol normalmente, si voy a poder estar como era antes y voy a trabajar durísimo para recuperar mi salud, para estar bien", manifestó.

También aseguró que el tema de la sanción quedó "en el pasado" y ahora quiere centrarse en el fútbol y la selección boliviana.

"Lo que me toca ahora es ser fuerte, valiente, sacar fuerzas de donde pueda para poder recuperarme y si se puede estar con el grupo en esta Copa América", agregó.

La polémica se desató esta semana por un mensaje compartido en Instagram por el goleador boliviano en el que arremetía contra la Conmebol por los contagios de la covid-19 en la Copa América que se disputa en Brasil y cuestionaba si “¿la vida del jugador no vale nada?”.

Esto le valió el inicio de un expediente disciplinario por parte de la Conmebol, ante lo cual Martins retrocedió y explicó que no fue su intención “ofender” ni “cuestionar” a la institución, además de asegurar que el mensaje polémico “no fue una declaración textual” suya.

La Conmebol finalmente le multó con 20.000 dólares y la suspensión por un partido, una decisión conocida el viernes, cuando 'el Flecheiro' celebraba en el confinamiento su cumpleaños número 34.

Martins sostuvo que ha sido "difícil" tener que ver de lejos a su selección, si bien está decidido a seguir alentando a sus compañeros.

Para el futbolista, "se ha visto a una selección distinta" en los últimos partidos de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022 y destacó las oportunidades que el técnico de la Verde, el venezolano César Farías, ha dado a varios juveniles en la Copa América.

El futbolista pidió a la hinchada que confíe y siga apoyando a Bolivia porque los jugadores están "haciendo un trabajo muy serio" y están "comprometidos con la camiseta".