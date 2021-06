Paulina Rubio perpetúa su brillo dorado con la llegada de sus 50 años

Fotografía de archivo fechada el 7 de noviembre de 2016, de la cantante mexicana Paulina Rubio posa durante una presentación en la Ciudad de México (México). EFE/Mario Guzmán/Archivo

Ciudad de México, 17 jun (EFE).- Brillo, una voz única de rebeldía y su autenticidad han sido la marca oficial de la mexicana Paulina Rubio, la incansable Chica Dorada que este jueves cumple 50 años con una larga trayectoria a su espaldas.

Las polémicas y el éxito han ido de la mano de la cantante mexicana. Su voz ronca y su acento españolizado le han dado un toque particular e inconfundible no solo a su música, sino a su imagen.

"Paulina es un personaje importante no solo de la música, sino en general de la cultura pop de nuestro país y de Hispanoamérica", asegura este jueves a Efe el analista y crítico musical Noé Mercado.

Y entre sus logros más grandes se encuentra el posicionamiento internacional de éxitos en español y vigencia por casi 40 años de trayectoria artística.

"Hoy es muy fácil hablar de que un cantante se pueda dedicar a la música en nuestro idioma, pero no siempre fue así, hubo artistas que abrieron esa brecha y Paulina es una de ellas. Ella nos ayuda a entender el ahora de nuestro estatus musical del ámbito pop e incluso rock", explica Mercado.

INFANCIA Y DESTINO

Nacida en la Ciudad de México en 1971, Paulina Rubio encontró su vocación a muy temprana edad. Hija del abogado Enrique Rubio y de la reconocida actriz Susana Dosamantes, Paulina vio en los reflectores su destino con tan solo diez años.

Rubio creció frente a las cámaras y su transición a la pubertad está documentada.

Tanto ella como sus compañeros de Timbiriche marcaron los años 80 y principios de los 90 en Latinoamérica y sentaron las bases para que Rubio se convirtiera en la auténtica Chica Dorada, como se la apodó artísticamente.

Esto se afianzaría gracias a su rubia cabellera, sus vestuarios brillantes y sus constantes alusiones al oro y a los lujos que se anunciaban en sus portadas del comienzo de su carrera en solitario.

POLÉMICA, APERTURA Y CONSOLIDACIÓN

La polémica se instaló en su vida desde el inolvidable pleito físico que vivió en el escenario junto a Thalía, en el que ambas cantantes terminaron agarrándose de los cabellos cuando formaban parte de Timbiriche.

Este acontecimiento, sumado a sus dimes y diretes lanzados a comienzos de los 90 en canciones hacia Alejandra Guzmán, por la supuesta carrera amorosa que ambas vivían por Erik Rubín, dieron material a los medios de comunicación para mantenerla en el ojo del huracán constantemente.

"Estas rivalidades hicieron que se simbolizaran unas a otras, sin una no se podía explicar el impulso que llegaron a tener sus carreras y la personalidad de Paulina en especial, fue muy atractiva para los medios de comunicación. Sus tres matrimonios y su separación de Colate (Nicolás Vallejo Nájera) han sido alimento para la prensa rosa", considera Mercado.

En medio de todos los escándalos, Paulina Rubio se consolidó a nivel mundial gracias a discos como "Paulina" (2000) o "Pau-Latina" (2004), llegando a las listas musicales más importantes de la industria en los que probó estilos diversos que iban desde el pop tradicional a la música electrónica o el mariachi.

"TE QUISE TANTO" Y OTROS ÉXITOS

El argentino Coti es uno de los responsables de la proyección internacional que Rubio tuvo a principios de siglo y vivió de cerca el esplendor de la cantante.

"Es un artista súper activa con una fuerza arrolladora", cuenta a Efe Coti, autor de uno de los grandes éxitos de Paulina, "Te quise tanto".

La canción fue escrita en la carretera, según recuerda Coti, y el impacto que este tema tuvo fue solo el precursor de una linda amistad que persiste en la actualidad y de un tema que marcaría la carrera de ambos y la historia del pop en español.

"Recuerdo la espontaneidad cuando grabamos 'Nada fue un error' con ella y Julieta Venegas, fue casi como una 'guitarreada' y lo que ocurrió con esta canción fue impresionante. Hoy en día es una de las canciones más importantes de habla hispana y fue un 'boom' muy bestial", asegura el cantautor.

ACTUALIDAD Y FUTURO

Los 40 años de carrera que la acompañan también están enmarcados por algunas incursiones en la actuación, así como por su trabajo como "coach" y juez en programas televisivos y rumores de su regreso a la televisión.

No obstante, su camino musical se encuentra incierto tras su salida de la disquera que la acompañó por años, Universal Music, y en el ámbito personal la cantante ha tenido que enfrentar procesos legales en contra de su expareja Colate, para mantener la custodia de su hijo Andrea Nicolás.

"Aunque ya no tenga el esplendor de la Chica Dorada su imagen sigue estando muy presente y sigue siendo relacionada con lo juvenil", explica Noé, quien ve un punto a favor en su carrera.

Su lanzamiento más reciente fue una colaboración de cumbia junto a Raymix y según apuntan los rumores, su regreso musical viene fuerte.