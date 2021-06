El base LaMelo Ball, de los Hornets, gana el premio de Novato del Año de la NBA

En la imagen, el base LaMelo Ball, de los Charlotte Hornets. EFE/John G. Mabanglo/Archivo

Nueva York, 16 jun (EFE).- El base LaMelo Ball, de los Charlotte Hornets, fue elegido como el ganador del premio de Novato del Año de la NBA, a pesar de que se perdió 21 partidos por lesión.

Los 51 partidos de temporada regular que disputó lo dejaron en el cuarto lugar en la lista de los ganadores del premio de Novato del Año que menos actividad tuvo durante la temporada regular.

El récord está en posesión de Paul Hoffman con 37 partidos durante la temporada 1947-48, pero debe tenerse en cuenta que su equipo jugó solo 48 partidos esa temporada.

En una temporada tradicional de 82 partidos, Patrick Ewing y Vince Carter empataron por el récord con 50 encuentros disputados.

Ball está empatado con el base Kyrie Irving (Brooklyn Nets) justo debajo de ellos. Irving, como Ball, debutó en una temporada más corta. Para Ball, fue por Covid-19, en el caso de Irving se debió al cierre patronal de 2011.

Seleccionado con el número 3 en el pasado sorteo universitario, Ball mostró su clase en su primera temporada que los votantes pasaron por alto su ausencia inducida por lesiones.

Ball tuvo promedios de 15,7 puntos; 6,1 asistencias y 5,9 rebotes con los Hornets esta temporada, colocándolo entre los tres primeros de los novatos en cada una de esas categorías.

El base titular de los Hornets lideró a todos los novatos en asistencias, y siempre mostró una madurez en el campo que para nada concordaba con la de un novato.

Si bien puede que no sea el mejor novato en la historia de la NBA, lo más destacado de sus pases es poco probable que cualquier jugador de primer año haya producido.

Ball comenzó la temporada como reserva, pero finalmente se volvió tan productivo que el entrenador de los Hornets, James Borrego, no pudo evitar que llegase al cinco inicial de forma permanente.

Como titular, Ball llevó esta temporada a los Hornets de regreso a los playoffs por primera vez desde 2016, aunque perdieron en la ronda del torneo de entrada ante los Indiana Pacers.

Pero llegaron al número 4 en la clasificación de la Conferencia Este antes que tuviesen las bajas por lesión de Ball y el alero franquicia Gordon Hayward.

Las expectativas para Ball estaban por las nubes cuando ingresó a la liga gracias a su hermano, el base de los New Orleans Pelicans, Lonzo Ball, y el hermano menor no defraudó.

El premio le ha reivindicado el no haber salido seleccionado con el número 1 en el sorteo universitario y los proyecta como el futuro jugador franquicia de los Hornets, equipo cuyo dueño mayoritario es el legendario Michawl Jordan.

Ball, de 19 años, quien fue anunciado como finalista del premio junto al base de los Sacramento Kings, Tyrese Haliburton (N.2), y al escolta de los Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards (N.1), el mes pasado, jugó brevemente en Lituania y Australia, donde también tiene acciones en un equipo profesional de baloncesto.

Este es el último de los seis premios individuales importantes que entregará la NBA esta temporada baja.

El pívot serbio de los Denver Nuggets, Nikola Jokic, fue nombrado Jugador Más Valioso (MVP); otro numero cinco europeo, el francés Rudy Gobert, de los Utah Jazz, recibió el premio Jugadorr Defensivo del Año.

Mientras que el compañero de Gobert con los Jazz, el base Jordan Clarkson se adjudicó los honores del Sexto Jugador del Año; y el ala-pívot de los New York Knicks, Julius Randle, recibió el del Jugador con Mayor Progreso.

El veterano Tom Thibodeau ganó su segundo premio al Entrenador del Año en su primera temporada en Nueva York.

La NBA también ha anunciado sus equipos All-Defensivo y All-NBA, y solo quedan por desvelar los equipos All-Rookie.