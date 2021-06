Estados Unidos.- Laya sostiene que Sánchez y Biden "tuvieron ocasión de departir" unos minutos antes del paseo ante la prensa

14-06-2021 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (2i) llega a la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN, acompañado de la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya (1i), a 14 de junio de 2021, en Bruselas (Bélgica). Los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN han hecho durante la reunión un llamamiento a revitalizar la Alianza Atlántica y fomentar la cooperación entre Estados Unidos y Europa tras. La cumbre de hoy sirve de escenario para el primer encuentro entre el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente estadounidense, Joe Biden, y, designará a Madrid como sede de la cita de la OTAN del 2022. La cita coincidirá con el 40.º aniversario del ingreso de España en la Alianza Atlántica. POLITICA Belga - Europa Press



Critica el ruido y que se cuenten los "milímetros, metros y segundos de cronómetro" sobre el encuentro



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ha sostenido este martes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de los Estados Unidos, Joe Biden, "tuvieron ocasión de departir" unos minutos antes del paseo ante los medios.



En una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, Laya ha explicado que antes del encuentro de medio minuto que supuso la primera foto entre Sánchez y Biden, sendos presidentes tuvieron 30 minutos en que todos los líderes estuvieron "solos y fuera de las cámaras".



Fue entonces, antes de acudir a la foto de familia, cuando el jefe del Ejecutivo español y el mandatario estadounidense habrían tenido "ocasión de departir". Un espacio, ha revelado la ministra, que también sirvió a Sánchez para hablar con la canciller alemana, Angela Merkel, o el presidente francés, Emmanuel Macron.



"La buena sintonía entre España y EEUU ha quedado de manifiesto en una conversación inicial, que ha sido la primera y no va a ser la ultima", ha defendido Laya, que ha insistido en que "más allá" de que finalmente fuese un "saludo puramente protocolario" y no una "reunión de 40 minutos sentados con banderas", ambos pudieron estar "solos sin ministros y asistentes".



Así las cosas, la jefa de la diplomacia española ha explicado que Sánchez trasladó a Biden su interés en los "vínculos en materia de seguridad y defensa", la situación en América Latina y también las políticas impositivas a las multinacionales, además del compromiso en acuerdos de cambio climático.



"ACOSTUMBRADOS A LAS HIPÉRBOLES CANSINAS DE CASADO"



En cualquier caso, ha continuado la ministra de Exteriores, se trató de una "primera toma de contacto" en la que España espera "poder profundizar". Laya, que ha repetido las palabras de Sánchez asegurando que no le da "para ir con un cronómetro a las reuniones", ha querido destacar también la confianza depositada en España para albergar la próxima cumbre de la OTAN.



Así, y preguntada si el Gobierno explicó mal el tipo de encuentro que iban a mantener Sánchez y Biden, la ministra ha pedido no hacer "ruido", porque este "no hace bien". "Este es un caso clásico de ruido y de bien. El bien es que la Alianza Atlántica elige como sede a España, y ruido es contar milímetros, metros, segundos de cronómetro de un contacto entre otros muchos", ha criticado.



En este contexto, y después de que el líder del PP, Pablo Casado, acusase al Gobierno de haber hundido a España en la "irrelevancia internacional", Laya ha respondido: "Estamos tan acostumbrados a las hipérboles de Casado que ya ni las escuchamos".



"Eso es ruido", ha continuado la ministra, que ha vuelto a poner el acento en el "voto de confianza de 29 jefes de Estado" en España. "Quedémonos con eso y no con expresiones cansinas de irrelevancia e hipérboles que no hacen bien al país", ha zanjado.