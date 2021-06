Cultura.- Supernormal, la serie de Movistar+ protagonizada por Miren Ibarguen, ya tiene fecha de estreno

15-06-2021 Supernormal, la serie de Movistar+ protagonizada por Miren Ibarguen, ya tiene fecha de estreno. Movistar+ está detrás de Supernormal, una comedia protagonizada por Miren Ibarguren sobre lo que significa ser jefa en un banco de inversión y tener una familia en el siglo XXI. A través de un vídeo. La actriz ha sido la encargada de anunciar la fecha de estreno de la ficción, creada y escrita por Olatz Arroyo y Marta Sánchez. CULTURA MOVISTAR



Movistar+ está detrás de Supernormal, una comedia protagonizada por Miren Ibarguren sobre lo que significa ser jefa en un banco de inversión y tener una familia en el siglo XXI. A través de un vídeo. La actriz ha sido la encargada de anunciar la fecha de estreno de la ficción, creada y escrita por Olatz Arroyo y Marta Sánchez.



"Hola, soy Miren Ibarguren y me gustaría hablaros de una amiga mía, una amiga mía de lo más normal, sobre Patricia Picón. Ella es la típica jefaza que o está en la oficina entre tiburones o está sacando a su familia adelante en casa. Vamos, lo normal", anuncia la actriz.



"Es tan normal que la llamamos Supernormal. Y fíjate si es normal que Movistar+ le ha hecho una serie para ella sola que se estrena el día 9 de julio. ¿Por qué el día 9? Porque el día 9 es un día de lo más normal", agrega.



Tal como señala Movistar+, el personaje de Ibarguren es jefa del departamento de renta fija en un banco de inversión. Es ambiciosa, perfeccionista, inteligente, tenaz, cabezota, brillante y está desbordada. Quiere ser la mejor jefa, madre, esposa y hermana, aunque eso suponga un ritmo de vida desquiciante.



"De cara a la galería se muestra eficiente y resolutiva, pero en el fondo Patricia también es vulnerable. Aspectos que no deja entrever fácilmente. Sólo con su familia y con su gran aliado, Alfonso, su marido, se permite mostrar su lado más frágil e inseguro. Patricia es una experta en la huida hacia delante, en aparentar que todo va bien a pesar de todo, y en no darse nunca por vencida", reza la sinopsis.



Completan el reparto Diego Martín, Gracia Olayo, Bárbara Goenaga, Peter Vives, Usun Yoon, Lucía Delgado, Guillermo Manuel Ortega, Luna Fulgencio, Nico Rossi y Pablo Moro. La serie también cuenta con la colaboración especial de Marta Fernández-Muro, Joaquín Reyes, María Esteve, Martina Klein, Dafne Fernández, Llum Barrera, Dani Piqueras, Sara Escudero y Juanjo Pardo.



Supernormal es una serie original Movistar+ en colaboración con Secuoya Studios, que llegará el próximo 9 de julio a la plataforma completa bajo demanda.