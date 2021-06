Presión para que Canadá busque los restos de niños indígenas desaparecidos

En la imagen, el líder del Nuevo Partido Democrático (NPD), Jagmeet Singh. EFE/Valerie Blum/Archivo

Toronto (Canadá), 31 may (EFE).- Organizaciones indígenas y partidos políticos demandaron este lunes al Gobierno canadiense que busque en antiguos internados gubernamentales los restos de centenares de niños indígenas que desaparecieron en esas instituciones tras el descubrimiento de 215 cuerpos en una fosa común en una residencia escolar en el oeste del país.

Perry Bellegarde, jefe nacional de la Asamblea de Primeras Naciones (APN), que representa a los grupos indígenas de Canadá, solicitó hoy que cada una de las decenas de escuelas residenciales que el Gobierno canadiense estableció desde 1870 hasta 1996 sea examinada para localizar restos de niños internados en esas instituciones.

Por su parte, el socialdemócrata Nuevo Partido Democrático (NPD) solicitó hoy un debate de emergencia en la Cámara de los Comunes para tratar el hallazgo de los restos de 215 niños indígenas en la localidad de Kamloops, en el oeste de Canadá, petición que fue secundada por el principal grupo de la oposición, el Partido Conservador.

El líder del NPD, Jagmeet Singh, que tuvo que parar en varias ocasiones la rueda de prensa para controlar sus emociones, declaró que "no es suficiente que el Gobierno federal del Partido Liberal simplemente haga gestos simbólicos. Hay muchas otras (fosas comunes) que tienen que ser halladas. Las comunidades indígenas se merecen justicia y que cada lugar se desvelado".

VAGO COMPROMISO DE TRUDEAU

Pero de momento, parece que el Gobierno del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, solo está dispuesto a ofrecer palabras de buena voluntad y medidas vagas al mismo tiempo que en todo el país aparecen homenajes espontáneos a las víctimas de Kamloops.

A pesar de que Trudeau fue preguntado hoy en numerosas ocasiones por los medios de comunicación sobre medidas concretas, el primer ministro canadiense fue incapaz de ofrecer un solo detalle de qué hará su Gobierno.

"Creo que todos los canadienses están conmocionados por las noticias de Kamloops. No podemos ni imaginar que 215 niños fueron arrancados de sus familias o que no se comunicara a las familias que sus hijos habían muerto. No solo en Kamloops, sino en otras parte del país", declaró Trudeau.

A continuación, Trudeau añadió que "esperaba" que se produjeran "debates de emergencia" en el Parlamento y se ofreciera a las comunidades, supervivientes y familias "medidas tangibles".

El pasado viernes, Rosanne Casimir, jefa de los tk'emlúps te secwépemc, un grupo indígena de la provincia de la Columbia Británica, en el oeste de Canadá, reveló en una rueda de prensa que gracias al uso de un radar de penetración de terreno se habían localizado los restos de 215 niños en la antigua residencia escolar de Kamloops.

El internado, un complejo que en su momento fue la mayor instalación del sistema de residencias escolares impuesto por Canadá a la población indígena, empezó a funcionar en 1890 y cerró sus puertas en 1969. Como muchos otros internados, Kamloops estuvo gestionado por una organización religiosa, en este caso la Iglesia Católica.

ASIMILAR INDÍGENAS

Con el sistema de residencias escolares, Canadá pretendía asimilar la población indígena del país erradicando sus lenguas maternas y cultura propia. En los internados, por los que pasó hasta un 30 % de la población indígena infantil, alrededor de 150.000 personas, los niños sufrieron abusos físicos, psicológicos y sexuales. Incluso, en algunos casos, científicos federales realizaron experimentos con los menores.

Hoy Trudeau se mostró vago a la pregunta de si no debería ser el Gobierno federal quien emprendiese la búsqueda de restos en todas las residencias escolares y se limitó a señalar que Canadá "apoyará" a las comunidades indígenas.

El viernes, Efe preguntó a la jefa Casimir esa misma cuestión. Casimir respondió que "por supuesto", el Gobierno federal debería estar asumiendo esas tareas.

Casimir también señaló que el macabro hallazgo prueba que los miles de testimonios de supervivientes de las escuelas, y que durante generaciones fueron rechazados, era ciertos.

Julio César Rivas