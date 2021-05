Polonia anuncia una lotería para premiar a los vacunados contra la covid

EFE/EPA/Rafal Guz/Archivo

Cracovia (Polonia), 26 may (EFE).- El gobierno polaco quiere incentivar la vacunación voluntaria contra la covid-19 con premios en metálico de hasta 223.00 euros, el sorteo de un coche y recompensas para los distritos con las tasas de vacunación más altas.

Los sorteos, que serán gestionados por la empresa estatal de apuestas Totalizator Sportowy, repartirán unos 31 millones de euros en metálico, coches híbridos y escúteres eléctricos.

Desde el mes de julio, se premiará aleatoriamente a una de cada 2.000 personas vacunadas con unos 112 euros, cada semana se repartirán dos premios de 11.200 euros, dos veces al mes se entregarán 11.200 euros y se sorteará un coche híbrido.

La campaña incluye entre los participantes tanto a las personas ya vacunadas como a quienes se vacunen a partir de ahora y culminará con la rifa de dos premios de unos 223.000 euros.

Además, los primeros 500 distritos que consigan vacunar al 75 % de su población recibirán 22.300 euros y se otorgarán 223.000 euros a las ciudades con mayor tasa de vacunados en cada región y el doble de esta cantidad para la ciudad con más proporción de vacunados de todo el país.

Jaroslaw Kaczynski, líder del PiS (partido del gobierno), dijo al semanario "Sieci" que "hay que actuar animando y persuadiendo" a la población para conseguir que la mayoría de la gente decida vacunarse voluntariamente.

Algunos expertos, como el doctor Andrzej Horban, consejero personal del primer ministro para la crisis del coronavirus, se han manifestado a favor de la vacunación obligatoria en Polonia, donde hasta ahora solo la mitad de la población adulta se ha inscrito y poco más de un tercio ha recibido al menos una dosis del antídoto.

Por su parte, el ministro de Sanidad, Adam Niedzielski, manifestó a la emisora RMF24 que la buena marcha del plan de vacunación nacional podría interrumpirse pronto y alcanzar un "punto de inflexión" en junio.

En ese mes será cuando "las vacunas estarán esperando a las personas y no las personas a las vacunas" ya que, mientras que aquellos que desean vacunarse lo han hecho ya o se han inscrito para ello, hay una parte importante de la población que se resistirá a ser vacunada.

RECHAZO A LAS VACUNAS

Una encuesta de finales del año pasado encargada por el diario "Rzeczpospolita" y realizada por el Instituto de Investigación Social de Varsovia (IBRIS) concluyó que el 44 % de los polacos se niega a ser vacunado.

Los movimientos anti vacuna en Polonia cobraron fuerza en los últimos años y por ejemplo Unicef alertó en marzo de que el nivel de vacunación infantil contra el sarampión en Polonia ha caído tan bajo que el país ha perdido la inmunidad colectiva contra la enfermedad, establecida en el 95 % de vacunados.

En 2019, el número de personas que no recibieron las vacunaciones obligatorias en Polonia fue de 48.609, frente a las 3.437 de 2010.

Desde el comienzo de la pandemia, en Polonia se han detectado unos 2,9 millones de casos de coronavirus, 1.267 de ellos en las últimas 24 horas, y se han registrado 73.305 muertes por esta enfermedad, 209 de ellas ayer.