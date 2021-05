Joaquín abre el baile

El extremo del Real Betis Joaquín Sánchez. EFE/Julio Muñoz/Archivo

Sevilla, 25 may (EFE).- La renovación por una temporada del capitán Joaquín Sánchez ha abierto el baile de los movimientos de jugadores en el Betis para la próxima temporada, que ya ha empezado a planificarse por parte del entrenador, el chileno Manuel Pellegrini, el director deportivo, Antonio Cordón, y el presidente, Ángel Haro.

Joaquín es una pieza clave en el equipo bético por lo que supone y aporta desde su ascendencia en el vestuario que dirige Pellegrini, quien ha valorado la importancia del portuense por su jerarquía y por el fútbol que es capaz de ofrecer en los minutos de que dispone, en los que "cambia totalmente los partidos", en opinión del chileno.

La renovación de Joaquín, quien ha superado al portero José Ramón Esnaola como el futbolista bético que más partidos oficiales ha disputado en la historia del club con 462, se hizo pública tras la reunión que mantuvieron ayer para planificar la temporada Pellegrini, Cordón y Haro como actores principales, de la que informó ABC de Sevilla.

Con la plantilla ya de vacaciones, el mentidero tradicional, hoy red social, ha empezado a hervir en especulaciones, aunque a día de hoy el único movimiento cierto, además del de Joaquín, es el protagonizado por el central argelino Aïssa Mandi, cuyo fichaje por el Villarreal desveló hace casi un mes Pellegrini.

Mandi se ha prodigado en fotos de despedida en twitter y en ellas aparece también otro jugador básico en la clasificación europea del Betis, el lateral brasileño Emerson Aparecido, fichado del Atlético Mineiro de su país en una operación conjunta con el Barcelona por la que el conjunto bético lo tendría en sus filas hasta junio de 2021.

Es ahora cuando el Betis y el Barcelona deben negociar las cifras del pase del brasileño al club catalán, estipuladas en unos nueve millones de euros en el caso que los culés quisieran hacerse con los servicios del de Sao Paulo, operación en la que también podría entrar el lateral zurdo Juan Miranda.

Miranda, quien esta temporada ha jugado en el Betis cedido por el Barcelona, podría seguir con su crecimiento y proyección en el club bético como contrapartida en la operación de Emerson, por quien el Betis percibiría el cincuenta por ciento de un eventual traspaso a otro equipo que no fuera el barcelonista.

Otro jugador que se ha relacionado con el Betis es el portero portugués Rui Silva, quien no ha renovado su contrato con el Granada y que, según diversas informaciones hechas públicas desde hace varios meses, se habría comprometido con el club verdiblanco para las próximas cinco temporadas.

La planificación del Betis debe armonizar las exigencias de la clasificación para la Liga Europa y de jugar, por tanto, tres competiciones el próximo año, con otras no menores de índole económico que obligan a cuadrar números con escuadra y cartabón en una severa coyuntura de crisis económica.

Para ello, además de posibles traspasos que pudieran aligerar el coste de la plantilla, el Betis tirará de cantera, como ha hecho este año con valores emergentes como Rodrigo Sánchez 'Rodri' o el marfileño Paul Akouokou, y buscará en el mercado opciones tan favorables como las que en este ejercicio han traído a coste cero al Villamarín al chileno Claudio Bravo, el central Víctor Ruiz y el lateral Martín Montoya.

El Betis Deportivo, que esta temporada ha ascendido a la nueva Primera RFEF, será el caladero del que tirarán Pellegrini y Cordón y uno de los jugadores que más cuentan para subir al primer equipo es el delantero centro Raúl García de Haro, una de las perlas de la cantera bética.