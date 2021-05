Lindsay Lohan regresará al cine de la mano de Netflix

imagen de archivo de la actriz estadounidense Lindsay Lohan. EFE/Miguel Toña/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 24 may (EFE).- Lindsay Lohan regresará a la actuación de la mano del gigante Netflix, que ha fichado a la mediática estrella para protagonizar su próxima película navideña, según una exclusiva adelantada este lunes por la revista Variety.

Se trata del primer gran proyecto de Hollywood en el que participará la protagonista de "Mean Girls" después de una década de ausencia en la que solo figuró en un par de cintas de bajo presupuesto mientras se mantuvo alejada de los focos.

La revista aseguró que Lohan interpretará a la heredera de un hotel de lujo que, tras un accidente de esquí, sufre amnesia y pasa las navidades en la cabaña de una familia desconocida.

Es uno de los proyectos que Netflix tiene planeados para las próximas navidades, aunque aún no cuenta con un título.

Hace justo un año, Lohan publicó la canción "Back to Me" ("Vuelvo a mí"), que supuso su regreso a la música después de una etapa marcada por episodios problemáticos en los que llegó a pasar estancias en prisión.

La estrella comenzó su carrera artística con 11 años como una actriz infantil de Disney.

Desde que entró en nomina con la compañía de Mickey Mouse para protagonizar "The Parent Trap", en 1998, Lohan ha aparecido en 26 películas y 12 programas de televisión.

En 2004 llegó su momento cumbre con "Mean Girls", convertida en un clásico de la comedia adolescente.

Pero pronto llegaron los problemas con el alcohol y al volante para Lohan, que en 2005, cuando aún era menor de edad, ya asistía a reuniones de Alcohólicos Anónimos y admitía consumir drogas.

Desde entonces, las polémicas y los conflictos con la Justicia se encadenaron y la joven se convirtió en un objetivo de la prensa rosa, que se alimentó de sus tiras y aflojas con la ley por infracciones que la llevaron a pasar breves estancias en la cárcel.

Tras ese turbulento episodio, la artista se retiró de la industria del espectáculo y pasó varias temporadas en Dubái y otras ciudades europeas, donde abrió negocios como un club de playa en Mykonos (Grecia).