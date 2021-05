EEUU bloquea por cuarta vez en ONU declaración común del Consejo sobre Israel y los palestinos

SHOTLIST USO EXCLUSIVO PARA CLIENTES AFP (NO RESALE) RAMALA, TERRITORIOS PALESTINOS18 DE MAYO DE 2021FUENTE: AFPTV 1. Paneo de derecha a izquierda de una ambulancia saliendo del lugar de las protestas de palestinos en contra de la ocupación de colonos israelíes 2. Paneo de derecha a izquierda de una ambulancia en el lugar de las protestas3. Plano general de gas lacrimógeno entre los manifestantes4. Plano general de tropas israelíes lanzando gas lacrimógeno a los manifestantes5. Plano general de tropas israelíes lanzando gas lacrimógeno a los manifestantes6. Plano general de tropas israelíes lanzando gas lacrimógeno a los manifestantes REIKIAVIK, ISLANDIA18 DE MAYO DE 2021FUENTE: AFPTV 7. Plano medio del secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, hablando8. Plano general del secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, y el ministro de Exteriores de Islandia, Gudlaugur Thor Thordarson, en conferencia de prensa 9. SOUNDBITE 1 - Antony Blinken, secretario de Estado de EEUU (hombre, inglés, 22 seg.): "Con respecto a las Naciones Unidas, no nos estamos interponiendo en la diplomacia, al contrario, como dije: la estamos ejerciendo virtualmente todo el tiempo. La pregunta es: ¿alguna acción o declaración realmente nos llevaría al objetivo de detener la violencia y avanzar a un mejor lugar." "With regard to the United Nations, we're not standing in the way of diplomacy, on the contrary, as I said, we're exercising it virtually non-stop. The question is: would any given action or any given statement actually advance the goal of ending the violence and moving to a better place?" NACIONES UNIDAS, ESTADOS UNIDOS18 DE MAYO DE 2021FUENTE: UNTV 10. Travelling del embajador palestino ante la ONU Riyad Mansour y otras autoridades llegando a una conferencia de prensa 11. SOUNDBITE 2 - Riyad Mansour, embajador palestino ante la ONU (hombre, inglés, 14 seg.): "Esto es de lo que estamos hablando: el acto vergonzoso del Consejo de Seguridad de ni siquiera expresar una posición unificada pidiendo el final de esta agresión." "This is what we are talking about: The Security Council's shameful act of not even expressing a unified position calling for the end of this aggression." GAZA, TERRITORIOS PALESTINOS18 DE MAYO DE 2021FUENTE: AFPTV 12. Plano general de ataques aéreos israelíes vistos desde Gaza13. Plano panorámico de ataques aéreos israelíes vistos desde Gaza14. Paneo de derecha a izquierda de ataques aéreos israelíes vistos desde Gaza BEERSEBA, ISRAEL18 DE MAYO DE 2021FUENTE: GPO (GOVERNMENT PRESS OFFICE) 15. Plano medio del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu ///-----------------------------------------------------------3 DEPECHES DE CONTEXTE: EEUU vuelve a bloquear en ONU declaración común del Consejo sobre Israel y los palestinosNaciones Unidas, Estados Unidos, 18 Mayo 2021 (AFP) - El Consejo de Seguridad de la ONU celebró el martes su cuarta reunión de emergencia sobre el conflicto israelí-palestino en ocho días sin emitir una declaración conjunta, porque Estados Unidos sigue oponiéndose al considerar que no ayudaría a reducir la escalada de violencia, según señalaron a la AFP diplomáticos."No creemos que una declaración pública en este momento contribuya a la desescalada", dijo la embajadora de Estados Unidos en la ONU, Linda Thomas-Greenfield, en esta sesión a puerta cerrada, comentó un diplomático bajo condición de anonimato.Según otras fuentes diplomáticas, los tres países en el origen de la reunión y la movilización de la ONU durante más de una semana, China, Túnez y Noruega, no habían compartido de antemano con sus socios del Consejo un proyecto de nueva declaración para ser discutido en esta nueva reunión.Desde el 10 de mayo, Estados Unidos ya ha rechazado tres borradores de textos de declaración redactados por esos tres países, en los cuales se pedía el fin de la violencia en el área.Esta nueva sesión del Consejo duró menos de una hora y, a diferencia de las anteriores, no tuvo una presentación de los últimos acontecimientos por parte del enviado de la ONU en Oriente Medio, Tor Wennesland, quien debió afrontar otro compromiso."Con respecto a la acción futura del Consejo de Seguridad, debemos evaluar si alguna acción o declaración determinada promoverá las perspectivas de poner fin a la violencia", reafirmó la embajadora de Estados Unidos en la ONU."Nuestro objetivo ha sido y seguirá siendo un intenso compromiso diplomático para poner fin a esta violencia", dijo Linda Thomas-Greenfield, desestimando las críticas de sus socios en el Consejo sobre el veto estadounidense y la inacción del organismo responsable de promover la paz mundial.La representante de Estados Unidos, que ostenta el rango de ministra, dijo que desde el inicio de la crisis, la administración demócrata tuvo "alrededor de 60 entrevistas telefónicas de alto nivel realizadas por funcionarios estadounidenses, incluido el presidente Joe Biden".En un comunicado emitido tras la reunión, su homóloga irlandesa, Geraldine Byrne Nason, lamentó que el Consejo de Seguridad aún no haya podido hablar con una sola voz."El conflicto continúa, tiene un impacto humanitario extremadamente devastador. El Consejo de Seguridad aún tiene que decir una sola palabra públicamente. Los miembros del Consejo tienen una responsabilidad colectiva por la paz y la seguridad internacionales. Ha llegado el momento de que el Consejo intervenga, rompa su silencio y se exprese", subrayó.prh/cjc/llu/gma ------------------------------------------------------------- El embajador palestino en la ONU pide "ayuda humanitaria" de emergencia para GazaNaciones Unidas, Estados Unidos, 18 Mayo 2021 (AFP) - El embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansur, dijo el martes que había solicitado a Naciones Unidas que hiciera "un llamamiento urgente para proporcionar asistencia humanitaria inmediata al pueblo palestino en la Franja de Gaza", durante una conferencia de prensa en la sede de la organización."No podemos seguir viviendo bajo este régimen de apartheid agresivo. Esta ocupación debe terminar. Necesitamos un Estado independiente con Jerusalén Este como capital, donde podamos vivir con dignidad y libertad", dijo el diplomático, que tiene rango de ministro. El paso fronterizo de Kerem Shalom, que sólo llevaba abierto unas horas, fue cerrado por Israel el martes después de tiros de artillería palestinos, haciendo retroceder a los camiones de ayuda internacional cargados de alimentos, medicinas y combustible que se dirigían a Gaza. Según Naciones Unidas, Israel justificó el cierre por una cuestión de seguridad.Mientras el Consejo de Seguridad celebraba su cuarta reunión de emergencia sobre el conflicto israelo-palestino en ocho días a puerta cerrada, Mansur también afirmó que era "vergonzoso" que el Consejo aún no hubiera expresado "una posición unificada que pidiera el fin de esta agresión" cometida por Israel. "Nos decepciona que el Consejo de Seguridad sea incapaz de adoptar una postura ante la grave y preocupante situación sobre el terreno", declaró en la misma conferencia de prensa el embajador argelino ante la ONU, Sofiane Mimouni, presidente del grupo árabe en la ONU. En los últimos ocho días, Estados Unidos ha rechazado tres propuestas de declaración de China, Noruega y Túnez por considerarlas "contraproducentes" para sus esfuerzos de mediación entre bastidores. Mansur y Mimouni señalaron que se esperaba que una decena de ministros a la Asamblea General de la ONU acudieran el jueves para su sesión especial sobre el conflicto de Oriente Medio. El Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, intervendrá al principio de la sesión, indicaron. prh/vgr/gma/yow ------------------------------------------------------------- Blinken afirma que Washington "no se interpone en la diplomacia de la ONU" =(Fotos+Video+Live Video)= Reikiavik, 18 Mayo 2021 (AFP) - El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, afirmó este martes que su país "no se interpuso en el desarrollo de la diplomacia" de la ONU sobre la cuestión israelo-palestina, no obstante, no se comprometió a apoyar una declaración del Consejo de seguridad que solicita el "cese de la violencia".El Consejo de seguridad de las Naciones Unidas debe reunirse este martes de urgencia por cuarta vez, en tanto Washington ha rechazado hasta ahora refrendar tal declaración. China ha acusado al gobierno estadounidense de "obstrucción" a una posición común. Pero diplomáticos de países aliados de Estados Unidos también lamentan esta posición, en tanto el presidente Joe Biden prometió el retorno de Estados Unidos a la escena multilateral tras el alejamiento de su predecesor, Donald Trump, y que Washington también inste, por su parte, a poner fin a la violencia entre Israel y palestinos. "No ponemos obstáculos en el camino de la diplomacia, por el contrario, estamos comprometidos sin parar", respondió Antony Blinken en una visita a Islandia, al ser preguntado respecto a estas críticas.Volvió a afirmar que su gobierno está comprometido con una diplomacia "muy intensa" pero "discreta", enumerando sus numerosos llamados a sus homólogos durante los últimos días. Pero, también reiteró que "todo acto o declaración" debe "promover el objetivo de poner fin a la violencia", dejando entender una vez más que los proyectos de declaración sometidos al Consejo de seguridad no cumplen con esta condición a su manera de ver las cosas."Si en el futuro pensamos que alguna cosa, incluso en las Naciones Unidas, realmente puede permitir este objetivo, estaremos a favor, pero por ahora estamos enfocados en estos intensos esfuerzos diplomáticos", añadió. El canciller estadounidense recordó que el presidente Biden había mencionado la víspera su "apoyo" por primera vez a un posible "cese el fuego" entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás. Ambas partes continúan intercambiando bombardeos y lanzamientos de cohetes sin señales de disminuir, tras una semana de una escalada mortífera. "Nuestro objetivo continúa siendo acabar lo antes posible con la actual espiral de violencia", aseguró Blinken.fff/map/slb/age/mb