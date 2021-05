México vivirá comicios históricos con un número inédito de candidaturas LGBT

Fotografía cedida este domingo, cortesía del Colectivo El Futuro Florece, del candidato a diputado local independiente del colectivo ciudadano El Futuro Florece, Roberto Alviso, durante un acto de campaña en la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León (México). EFE/Colectivo El Futuro Florece/ SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Ciudad de México, 16 may (EFE).- México vivirá el 6 de junio las elecciones más grandes de su historia con un número inédito de candidaturas LGBT por una combinación de políticas incluyentes del Instituto Nacional Electoral (INE) y un activismo cada vez más visible que ha sacudido a los partidos.

Es el caso de Roshell Terranova, una activista y artista trans de Ciudad de México que, con el liberal Movimiento Ciudadano (MC), representa una de las 44 candidaturas LGBT que registra el INE para renovar la Cámara de Diputados en los comicios intermedios.

"Antes existía esta leyenda de que somos una minoría y eso no es verdad, porque por lo menos una persona de la diversidad sexual existe en cada familia mexicana, ¿entonces cuál minoría? Tenemos que trabajar por todos", comentó Terranova en entrevista con Efe.

ELECCIÓN HISTÓRICA

México tendrá las elecciones más grandes de su historia el próximo 6 de junio, cuando casi 93,5 millones están llamados a votar por los 500 diputados federales, 15 de 32 gobernadores estatales, 30 congresos locales y 1.900 ayuntamientos.

El INE ha implementado nuevas reglas para que los partidos postulen a personas indígenas, con discapacidad, afromexicanas, migrantes y de diversidad sexual, explicó a Efe la consejera electoral Adriana Favela.

"Además de ser las elecciones más importantes de toda la historia de nuestro país por el número de cargos, hay que recordar que están en juego 20.435 cargos de elección popular y también tienen que ser las más incluyentes", manifiesta.

Los partidos, agregó, deben postular dos candidaturas de mayoría relativa (elección directa) con candidatos LGBT en cualquiera de los 300 distritos federales y una fórmula de representación proporcional (plurinominales) en los primeros 10 lugares de la lista, con un total de 40.

De más de 5.300 candidaturas para diversos cargos que respondieron a un cuestionario de identidad del INE, el 1,9 % se identificó como parte de la comunidad LGBT.

La mayoría, casi el 30 %, están en Movimiento Ciudadano; seguidas por el naciente Redes Sociales Progresistas, con el 16,5 %, y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), de centroizquierda y opositor, con el 13,5 %.

En contraste, el gobernante e izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) solo registra un 1,94 %, por debajo del derechista Partido Acción Nacional (4,85 %).

"Tienen que estar ahí representados porque así es nuestra sociedad mexicana, tenemos una diversidad de personas y nos manifestamos de forma diferente, pero además porque estas personas nos pueden ayudar a buscar mejores soluciones a los problemas", opinó Favela.

DEUDA HISTÓRICA

La apertura de los partidos ha permitido que liderazgos históricos de la comunidad LGBT entren a la política, como la propia Terranova, quien hace 17 años fundó en Ciudad de México la asociación Casa Roshell, donde hay espectáculos, arte, asesorías psicológicas y profesionales.

"Es nuestro derecho, como cualquier ciudadano, pero además es algo que nos hemos ganado, hemos trabajado tanto desde la academia, desde la cultura, con mesas de debate, preparando agendas para nuestros derechos, que es algo que ya nos ganamos", sostuvo.

Terranova espera llegar al Congreso para impulsar los derechos LGBT en todo el país, pero también una agenda amplia de derechos humanos que incluye a otros grupos históricamente discriminados y a personas marginadas sin acceso a servicios básicos.

Asimismo, opina que el Gobierno actual "ha carecido de ser incluyente".

"Nosotros tenemos que ponernos la pila, la solución está en el ciudadano, sabemos fehacientemente cómo nos han gobernado en el pasado, cómo nos están gobernando en el presente y Movimiento Ciudadano es una tercera opción optimista", afirmó.

VISIBILIDAD LOCAL

La consejera del INE también resaltó acciones locales y candidaturas LGBT en los estados, como la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, en el norte del país, que también fijó acciones incluyentes.

Aunque no representa a ningún partido, Roberto Alviso, del colectivo ciudadano El Futuro Florece, espera convertirse en el primer diputado local independiente abiertamente homosexual de Nuevo León.

"Vamos a construir un Nuevo León donde podamos vivir sin miedo y eso implica contar con instituciones policiales que nos protejan en lugar de hacernos sentir amenazados y que podamos construir alternativas para que adolescentes y jóvenes tengan puertas abiertas", declaró en entrevista Alviso.

El joven, que contiende por el distrito 6 en Monterrey, coincide en que su agenda no está limitada por su identidad, sino que le ha permitido sensibilizarse con temas amplios al trabajar en asociaciones civiles de personas desaparecidas, de reinserción social y de seguridad.

"El trabajo político que me ha tocado hacer desde organizaciones civiles me ha acercado a historias claras de injusticia, en distintos ámbitos, en la defensa por los derechos humanos, en la inacción del Estado frente a casos de desaparición", contó.

Alviso espera que su candidatura y la de otras personas de la diversidad sexual sirvan para inspirar a otras personas que aún padecen discriminación.

"Justo antes no era visible, pero creo que siempre hemos estado ahí, simplemente que este proceso electoral amplía esa visibilidad, y a mí me emociona también verla", indicó.