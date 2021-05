Intensifican las vacunaciones en áreas de Inglaterra con variante india

EFE/EPA/NEIL HALL/Archivo

Londres, 15 may (EFE).- Las áreas de Inglaterra donde se ha detectado un aumento de los contagios de la variante india de la covid-19 intensifican este sábado las vacunaciones para contener su propagación, ante la inquietud de que puede ser más transmisible.

Las autoridades desplegaron al Ejército en las localidades de Bolton y Blackburn, en el norte de Inglaterra, para ayudar en el plan de inmunización, después de que se observara un "pequeño incremento" de la variante india, según dijo hoy a la cadena BBC el viceministro británico de Sanidad, Edward Argar.

Estos contagios se han registrado entre ciudadanos de entre 35 y 65 años que no han sido aún vacunados, añadió Argar.

El Reino Unido, que espera haber vacunado a toda su población adulta para finales de julio, ya ha vacunado a casi todos los mayores de 50 años y lo hace ahora con los mayores de 38.

Los casos de la variante india se han casi triplicado en la última semana en Inglaterra, lo que puede obligar al Gobierno británico a modificar la planeada desescalada para el 21 de junio, cuando en principio se levantarán todas las restricciones.

El experto Anthony Harnden, que asesora al Gobierno sobre las vacunaciones, dijo hoy que aún hay mucha gente que no ha recibido el preparado contra la covid-19 y están en grupos vulnerables.

"La preocupación es que los individuos vulnerables que no han sido vacunados y los mayores de 50 años que no se vacunaron puedan contraer (la variante) más transmisible de covid y terminar hospitalizados", agregó Harnden a la BBC.

El experto aclaró que las vacunas que se suministran en el Reino Unido -Pfizer, AstraZeneca y Moderna- deberían proteger a la población de la variante y evitar que la gente enferme de gravedad.

El primer ministro británico, Boris Johnson, admitió ayer en rueda de prensa que la variante india "podría causar una seria alteración" en el plan de desconfinamiento y complicar el levantamiento total de restricciones el 21 de junio.

"Hay algunas cosas importantes que desconocemos. Creemos que (la variante india) es más transmisible, pero no sabemos cuánto. Si solo lo es un poco, podremos seguir más o menos con los planes, pero si lo es mucho, nos enfrentamos a decisiones duras", señaló Johnson.