Sinceridad ante todo: por qué conviene la verdad en las entrevistas

¿Cuán sincero hay que ser en una entrevista de trabajo? Sobre todo cuando se trata de preguntas estándar típicas, muchas personas en busca de empleo no saben si el ser sinceras las hace realmente competitivas. El coach laboral alemán Bernd Slaghuis promueve una mayor sinceridad en su blog, ya que cree que, a fin de cuentas, esto puede ser visto como una fortaleza en un candidato. Una de las preguntas que suele aparecer en las entrevistas es por qué se desea cambiar de trabajo. Slaghuis aconseja exponer de manera sincera qué es lo que le faltaba al anterior trabajo o equipo, pero sin que eso derive en hablar mal del ex jefe. El especialista considera que, en caso de despido, también hay que ser lo más franco posible acerca de los motivos. Otra pregunta estándar tiene que ver con las debilidades del candidato. El coach laboral recomienda nombrar aquellos aspectos en los que se cree que hay que invertir más energía para mejorar. Slaghuis cree que también es conveniente decir abiertamente qué cosas o tareas no le gustan o le cuestan a uno y que convendría que no formen parte del nuevo trabajo. Asimismo, considera que es contraproducente tratar de parecer el candidato perfecto en la conversación. Es mejor mostrar la personalidad de cada quien, ya se sea extrovertida, mediadora o con capacidad de liderazgo. A fin de cuentas, como candidato, es difícil saber qué perfil de personalidad está buscando el entrevistador. La sinceridad ayuda a las dos partes, ya que permite detectar con antelación si el puesto es adecuado para alguien o no.