Represalias de Israel tras cohetes palestinos dejan 20 muertos

(Bloomberg) -- Militantes palestinos en la Franja de Gaza gobernada por el movimiento islámico Hamás dispararon decenas de cohetes contra el área de Jerusalén y el sur de Israel este lunes, lo que provocó que aviones israelíes tomaran represalias.

El Ministerio de Sanidad palestino en Gaza dijo que tras el enfrentamiento, 20 palestinos murieron, incluidos 9 niños, además 65 personas resultaron heridas. Dos casas en las afueras de Jerusalén resultaron levemente dañadas y un misil antitanque golpeó un automóvil en el sur de Israel, hiriendo a una persona, señalaron funcionarios y medios israelíes.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusó a los militantes de Gaza de haber cruzado una “línea roja” con los ataques con cohetes y advirtió que “no toleraremos el daño causado a nuestra tierra, nuestra capital, nuestros ciudadanos y nuestros soldados”. Señaló que la actual ronda de violencia podría durar “algún tiempo”.

El inicio del lanzamiento de cohetes coincidió con las 6 p.m., fecha límite que Hamás había fijado para que Israel abandonara la mezquita de Al-Aqsa, un santuario de Jerusalén que horas antes había sido escenario de uno de los enfrentamientos más graves entre Israel y los palestinos en años.

Funcionarios israelíes dijeron que se habían disparado más de 50 cohetes.

“Las brigadas de Al-Qassem ahora están disparando misiles contra el enemigo en la Jerusalén ocupada en respuesta a sus crímenes y agresión contra la ciudad santa y el acoso de nuestra gente en Sheikh Jarrakh y la mezquita de Al-Aqsa”, dijo un portavoz del ala militar de Hamás, Abu Obeidah, en un comunicado tras la descarga inicial.

Sheikh Jarrakh es un barrio tradicionalmente árabe en el este de Jerusalén que recientemente se ha convertido en un foco de violencia por los planes israelíes de desalojar a algunos residentes palestinos de sus hogares desde hace mucho tiempo.

Estados Unidos dijo que continuaría monitoreando de cerca la violencia. “Tenemos serias preocupaciones sobre la situación”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.

Jerusalén ha estado experimentando sus peores disturbios en años desde el comienzo del mes de ayuno musulmán del Ramadán hace más de tres semanas. Las restricciones israelíes sobre reunirse en un lugar de reunión tradicional de Ramadán en las afueras de la Ciudad Vieja desataron las tensiones, pero después de que se levantaron, se reavivaron las protestas por las amenazas de desalojo.

