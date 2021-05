Cultura.- Florence + the Machine interpretan Call Me Cruella, tema principal de la nueva película de Disney

20/10/2020 Florence + the Machine interpretan Call Me Cruella, el tema principal de la villana de Disney protagoniza por Emma Stone CULTURA DISNEY



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



Florence and the Machine interpretan 'Call Me Cruella', el tema principal de 'Cruella', la nueva película en imagen real de Disney en la que Emma Stone se convierte en la pérfida y emblemática villana de '101 dálmatas', en su juventud. La cinta tiene previsto su estreno en cines el 28 de mayo y también un lanzamiento simultáneo en Disney+ a través de su Acceso Premium con coste adicional.



'Call Me Cruella' no solo podrá disfrutarse durante el visionado del filme, sino que también estará incluido en la banda sonora original y en el álbum, ambos producidos por Walt Disney Records, estarán disponibles el 21 de mayo.



"Algunas de las primeras canciones que aprendí a cantar fueron canciones de Disney. Y los villanos casi siempre salían ganando. Así que ayudar a crear e interpretar una canción para 'Cruella' es un sueño de mi infancia cumplido", ha declarado Florence Welch, vocalista y líder del grupo, en un comunicado.



"Estoy muy agradecida a Nicholas Brittell y a Disney por darme tanta libertad creativa y por confiar en mí para participar en esta maravillosa locura de Cruella", ha continuado. "Ha sido un placer colaborar con ella", ha añadido Brittell, compositor de la banda sonora. "Tanto con esta canción como con la música de Cruella, el objetivo era adoptar la estética de rock salvaje de los 60 y los 70", ha detallado.



Junto con Emma Stone, Emma Thompson protagoniza la cinta dirigida por Craig Gillespie y con guion de Dana Fox y Tony McNamara, basado en una historia de Aline Brosh McKenna, Kelly Marcel y Steve Zissis. Completan el reparto Joel Fry, Paul Walter Hauser, Emily Beecham, Kirby Howell-Baptiste y Mark Strong.