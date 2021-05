Argentina.- Aplazadas por un mes las elecciones primarias y legislativas en Argentina por la pandemia

08/08/2013 Elecciones en Argentina. Argentina registra más de 22.500 nuevos casos de la COVID-19 y supera las 600 víctimas mortales en la última jornada POLÍTICA ARGENTINA SUDAMÉRICA PRENSA.ARGENTINA.AR



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Argentina y la oposición han decidido este viernes aplazar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y Elecciones Legislativas a causa de la pandemia por lo que los comicios se celebrarán el próximo 12 de septiembre y el 14 de noviembre, respectivamente.



El Ministro de Interior de Argentina, Eduardo 'Wado' de Pedro, ha comunicado que "con los bloques de la oposición" se ha consensuado "un proyecto para postergar las PASO al 12 de septiembre y las elecciones generales al 14 de noviembre" y que "de esta forma" se busca conseguir "ganar cinco semanas para que más personas puedan vacunarse".



En ese proyecto se ha conversado "sobre el protocolo sanitario" en el que se trabajará junto con la Cámara Nacional Electoral "para poder realizar las elecciones minimizando los riesgos de contagio: distanciamiento, sanitización y más establecimientos de votación".



La decisión se ha tomado, "por indicación del presidente de Argentina, Alberto Fernández", entre el ministro y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quienes han aceptado la petición de Juntos por el Cambio que garantiza que no haya ningún otro cambio de fechas ni una suspensión de las PASO.



"La presente ley no podrá ser modificada ni derogada durante el año calendario en curso en tanto regula un derecho público subjetivo de los partidos políticos, instituciones fundamentales del sistema democrático, a elegir sus candidatos a los cargos electivos previstos en la Constitución Nación", se ha señalado en el proyecto.



De Pedro ha declarado tras la reunión que pudieron "ponerse de acuerdo con los distintos bloques para realizar las elecciones de este año priorizando la salud y la vida de la gente, en el marco de la pandemia", mientras que el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, ha mostrado su conformidad con el proyecto, según ha recogido 'Clarín'.



El debate sobre el aplazamiento de elecciones comenzó hace semanas cuando el Frente de Todos, afín al presidente argentino, comenzó una ronda de contactos con la oposición. Está previsto que en las próximas horas, Fernández emita oficialmente el aplazamiento para ajustarse el calendario electoral.



LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA EN ARGENTINA



Respecto a la situación actual de la pandemia de coronavirus en el país sudamericano, el Ministerio de Salud de Argentina ha registrado este viernes 22.552 nuevos casos de la COVID-19 y 611 víctimas mortales.



Con el nuevo balance, el total de casos acumulados es 3.118.134, 273.360 casos confirmados activos, mientras que 66.872 no han logrado superar la enfermedad.



Las cifras se mantienen en alza después de que Argentina alcanzase su récord de fallecidos este jueves con 663 así como una gran preocupación frente a la alta ocupación de camas de unidades de cuidados intensivos.



La cartera sanitaria ha indicado que hay 5.268 pacientes ingresados por coronavirus en UCI, lo que supone un porcentaje de ocupación de camas de 68,7 por ciento en el país, mientras que en la capital, Buenos Aires, hay un 76,5 por ciento.