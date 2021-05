María Pombo desvela cómo es Jesulín en las distancias cortas: "En directo es todavía más simpático que en la tele"

30/01/2020 María Pombo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 4 (CHANCE)



María Pombo está atravesando uno de los momentos más dulces de su vida. Consolidada como la reina de Instagram en nuestro país y volcada completamente en su primer hijo, Martín, de cuatro meses, la influencer debuta en televisión como nueva concursante del talent show 'El Desafío'. Una aventura con la que está disfrutando y aprendiendo muchísimo y por la que se considera una auténtica "afortunada".



"Creo que va a sorprender y por lo menos para mí es algo muy nuevo y muy distinto a lo que suelo hacer. No ha habido lesiones todavía y espero que no las haya", confiesa una ilusionada María, deseosa de que se estrene el programa: "Será muy guay para que lo vean mis seguidores".



Encantada con sus compañeros de reto en 'El Desafío' - Juan Betancourt, Raquel Sánchez Silva, Lorena Castell, El Monaguillo, Omar Montes, Norma Duval y Jesulín de Ubrique - María desvela que está feliz con sus nuevos 'amigos': "Los 8 que somos son increíbles, todo el equipo, encantadores". Tan natural como siempre, la influencer no duda en confesar que Jesús en las distancias cortas "es encantador. Es cómo me lo imaginaba. Lo veía en la tele muy simpático y en directo es todavía más", asegura.



Enamorada de su pequeño, María desvela que Martín es "incluso más" bueno todavía de lo que nos contó en nuestro último encuentro. "Es un trozo de pan. Es muy muy bueno", asegura sonriente.



Por último, muy amiga de Laura Matamoros y uno de sus grandes apoyos tras su inesperada ruptura con Benji Aparicio, la instagrammer confiesa que "está mal, triste, porque todas las rupturas son dolorosas", pero espera que "lo sepan llevar lo mejor posible por el hijo que tienen", Matías, que acaba de cumplir 3 añitos.