Francia amenaza con represalias si Reino Unido no respeta acuerdo de pesca

Francia amenazó este martes con represalias a Reino Unido si éste sigue restringiendo al acceso de los pescadores francesas a las aguas de la isla de Jersey.

"Estamos dispuestos a usar medidas de represalia", dijo la ministra del Mar, Annick Girardin, ante el Parlamento francés.

Entre estas posibles represalias citó medidas sobre el "transporte de electricidad por cable submarino" por el cual Francia suministra electricidad a Reino Unido.

"Lamento que hayamos llegado a esto", dijo Girardin, pero "lo haremos si es necesario".

París y Londres llevan varias semanas enfrentados sobre el tema de la pesca. Los pescadores de Francia dicen que se les impide operar en aguas británicas debido a las dificultades para obtener licencias.

A esto se suman nuevas exigencias que Reino Unido estableció el viernes pasado para el acceso de los barcos de pesca franceses a las aguas territoriales de la isla de Jersey, la mayor del Canal de la Mancha.

Las medidas crean nuevas normas de zonificación para las aguas cercanas a Jersey: "dónde pueden ir los barcos y dónde no", así como el número de días que los pescadores pueden pasar en el mar y con qué maquinaria", señaló el ministerio francés.

Para Francia estas nuevas normas no tiene efecto ya que Londres las no notificó a la Comisión Europea y no hacen parte del acuerdo de pesca negociado en el marco del Brexit.

"Si Reino Unido quiere introducir nuevas disposiciones, tiene que notificarlas a la Comisión Europea, que nos las notifica a nosotros, lo que nos permite entablar un diálogo", señaló el ministerio.

