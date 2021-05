Medina Spirit le brinda a Baffert el récord de victorias en el Derby de Kentucky

El ejemplar Medina Spirit se impuso este sábado a los caballos favoritos en el 147º Derby de Kentucky, brindándole al jinete puertorriqueño Johnny Velázquez su cuarto triunfo y al entrenador Bob Baffert su séptimo, un récord de la emblemática carrera.

Velázquez, de 49 años, ya había vencido en 2011, 2017 y 2020, y es el tercer jinete que logra revalidar el título en los últimos 30 años.

Este triunfo también supuso que el estadounidense Bob Baffert rompiera el empate que sostenía con Ben Jones y se convierta en el entrenador más laureado de la historia de la prueba con siete trofeos.

"Soy el hombre más feliz del mundo", reconoció Baffert. Medina Spirit "no sabe lo que vale. Qué pequeño caballo de carreras".

"Johnny Velázquez es increíble. Anoche me dijo: 'No subestimes este caballo, es mejor de lo que se piensa", reveló Baffert, que admitió que no tenía las mismas expectativas que con otros ejemplares como Justify y American Pharoah, con los que conquistó la llamada Triple Corona de la hípica estadounidense.

Medina Spirit lideró de inicio a fin esta prueba frente a los 51.838 aficionados que volvieron a poblar las gradas del hipódromo de Churchill Downs en Louisville (Kentucky), a dónde acudieron numerosas personalidades como las figuras del football americano Tom Brady y Aaron Rodgers.

El año pasado, la pandemia de coronavirus provocó que la prueba fuera aplazada hasta septiembre y celebrada sin espectadores.

- Decepción para el panameño Sáez -

El jinete panameño Luis Sáez, que montaba al favorito Essential Quality, no pudo tomar la revancha de su victoria frustrada de 2019, cuando fue descalificado tras llegar el primero a la línea de meta.

Essential Quality, favorito por 3-1 en las apuestas, concluyó en la cuarta posición.

Johnny Velázquez explicó que había pactado con Baffert que trataría de situar a Medina Spirit al frente desde el principio, una estrategia que acabó logrando su objetivo con su victoria en un tiempo de dos minutos y 1,02 segundos.

"No puedo creer que haya ganado esta carrera", dijo Baffert sobre su potro oscuro, que venía de ser segundo en su última carrera en el Derby de Santa Anita el 3 de abril y cuyo triunfo se pagaba 12-1.

"Johnny lo tenía en un lugar perfecto, y si lo tienes en cabeza, va a luchar", recalcó.

Mandaloun (26-1), entrenado por Brad Cox y montado por el jinete francés afincado en Estados Unidos Florent Geroux, ejerció la mayor presión sobre el ganador en la recta final, pero se conformó con el segundo puesto por delante de Hot Rod Charlie, entrenado por Doug O'Neill y montado por otro francés, Flavien Prat.

La mayor decepción para Brad Cox, que ambiciona ser el primer entrenador nacido en Louisville que gana el Derby de Kentucky, fue el fracaso de Essential Quality.

Invicto en sus cinco carreras anteriores, el potro gris, propiedad de los establos Godolphin del primer ministro de Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Rashid al Maktoum, no pudo ofrecerle a su dueño la corona del Derby en su decimosegundo intento.

El Derby regresó a su fecha habitual del primer sábado de mayo para inaugurar la Triple Corona, que continúa el 15 de mayo con el Preakness (Baltimore) y concluye en junio en el Belmont Stakes (Nueva York).

