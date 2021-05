México deporta a Honduras a medio centenar de menores solos y 86 adultos

En lo que va de 2021, según cifras de la Dirección General de Protección al Hondureño Migrante, 1.343 menores no acompañados han retornado a Honduras desde México, Estados Unidos y países de Centroamérica. EFE/José Valle/Archivo

Tegucigalpa, 30 abr (EFE).- Las autoridades migratorias de México deportaron este viernes a medio centenar de menores de edad hondureños no acompañados y 86 adultos que intentaban llegar a Estados Unidos de manera irregular, informó una fuente oficial en Tegucigalpa.

Los repatriados retornaron a la ciudad de San Pedro Sula, norte de Honduras, en un avión desde México, indicó la Presidencia hondureña en un comunicado.

Los menores solos fueron retenidos por las autoridades mexicanas debido a que "son vulnerables a cualquier violación de sus derechos", añadió.

"Los niños son los que más sufren en estas caravanas porque les da mucha sed y el agua es poca", indicó la hondureña Sarahí López, quien retornó hoy a su país luego de permanecer dos meses en un centro de detención de México.

López, originaria del departamento de Atlántida, en el Caribe hondureño, relató que en la ruta migratoria observó "cómo a una mujer hondureña, su guía le robó su dinero y la niña no quería comer lo que nos daban en la bodega donde estábamos, porque (la comida) siempre es pésima".

"Luego de que su niña lloró casi 24 horas, ella nos comentó lo que pasaba y entre todos reunimos algo de dinero para que ellas pudieran comprar algo", comentó.

En lo que va de 2021, según cifras de la Dirección General de Protección al Hondureño Migrante, 1.343 menores no acompañados han retornado a Honduras desde México, Estados Unidos y países de Centroamérica.

En el año fiscal 2021, 11.949 menores no acompañados de Honduras han sido detenidos en la frontera sur de Estados Unidos, de acuerdo a cifras de la agencia estadounidense Customs and Border Patrol.

Un total de 7.390 menores hondureños que atravesaron la frontera con México solos permanecen bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), cifra que ha "aumentado de manera gradual" en los últimos años, señaló la Presidencia al citar un informe de su embajada en Washington.

Las autoridades mexicanas tienen en custodia a 2.019 niños, de un total de 3.636 menores hondureños, según cifras del Instituto Nacional de Migración de México.

A mediados de abril, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) instó a Honduras a profundizar en las causas de la migración irregular de niños solos hacia Estados Unidos para conocer la magnitud del fenómeno y plantear soluciones.

El coordinador de la OIM en Honduras, Roberto Canizales, dijo a Efe entonces que la reunificación familiar y la inseguridad en el país centroamericano son las principales causas de la migración de menores.

El especialista de la OIM abogó por que en el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Gobierno hondureño se apueste más por el desarrollo y la niñez para frenar la migración, y por abordar las causas del problema con un enfoque integral.