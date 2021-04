OPS pide vacunas para las Américas, aún "bajo las garras" del covid

EnfoqueOPS pide vacunas para las Américas, aún "bajo las garras" del covid Por Alina DIESTE =(Video+Fotos)= Washington, 28 Abr 2021 (AFP) - La OPS, oficina de las Américas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), dijo que la región sigue "bajo las garras" del covid y pidió a los países con dosis adicionales de vacunas donarlas, destacando el impacto de la crisis india en el suministro."Nuestra región aún se encuentra bajo las garras de esta pandemia", dijo Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). "No sólo no se ha terminado, se está acelerando", agregó, al apuntar que en varios países sudamericanos los primeros cuatro meses del año fueron peores que el 2020.Ante el alza de infecciones, en particular en Colombia, Perú, Bolivia, Argentina y Uruguay pero también en Canadá, Costa Rica y Guatemala, Etienne felicitó a los líderes regionales por "dar prioridad a la salud" y tomar "decisiones nunca fáciles" para limitar la propagación del virus."Solo superaremos esta pandemia con una combinación de acceso rápido y equitativo a las vacunas y medidas preventivas eficaces", dijo, reiterando el problema de los bajos suministros de inmunizaciones anticovid y la "necesidad urgente" de más dosis."Es por eso que instamos a los países con dosis adicionales a que consideren donar una porción significativa a las Américas, donde estas dosis que salvan vidas se necesitan desesperadamente", indicó Etienne.La directora de la OPS elogió a Estados Unidos y a España, que anunciaron días atrás que enviarán millones de dosis sobrantes de la vacuna anticovid a otros países. "Vemos estos compromisos como pasos muy importantes en la dirección correcta, y una tendencia que esperamos sea seguida por otros países que pueden hacerlo", dijo. El gobierno español dijo que al menos 7,5 millones de dosis de vacunas anticovid serán enviadas a Latinoamérica y el Caribe durante 2021 cuando España llegue al 50% de su población vacunada. La donación será canalizada a través del Covax, el mecanismo impulsado por la OMS para un acceso equitativo a las vacunas. Y a distribución estará a cargo de la OPS, con "una estrategia centrada en la equidad, con especial consideración a aquellos países que han tenido acceso limitado a las vacunas", dijo Etienne.- El impacto de India -La OPS destacó su preocupación por los problemas del Covax ante la nueva ola de covid en India."Es un impacto bastante importante", dijo el subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa.India, con 1.300 millones de habitantes, es actualmente el principal foco de la pandemia de covid-19, que ha matado a más de tres millones de personas en todo el mundo desde que el virus se reportó por primera vez en China a fines de 2019.Antes de este fuerte repunte de casos y muertes, India, principal productor de vacunas del mundo, exportaba a través del Covax decenas de millones de dosis del laboratorio anglo-sueco AstraZeneca fabricadas en el país por el Serum Institute.Pero con la creciente emergencia sanitaria, Nueva Delhi congeló las exportaciones de vacunas, incluyendo las del Covax, para priorizar el suministro interno.La OMS y la alianza para las vacunas Gavi informaron que esto dejó al Covax sin 90 millones de dosis destinadas a 60 países de bajos ingresos en marzo y abril."Tenemos tres países de la región que reciben las vacunas de AstraZeneca de India, que son Bolivia, Haití y Nicaragua", dijo Barbosa."Pero con la interrupción de India, que hasta ahora no está con una decisión de volver a enviar las vacunas, todos los otros países también pueden sufrir una reducción importante porque las vacunas de AstraZeneca de otros productores van a ser compartidas por todos", explicó."Estamos todos muy preocupados con esa situación", agregó, y "en negociación permanente con el gobierno de India para alcanzar un acuerdo que permita al Serum Institute de India cumplir con los contratos que tiene firmados con el mecanismo Covax", agregó.El Covax, codirigido por la OMS, Gavi y la coalición para la preparación ante epidemias Cepi, es una alianza global de actores públicos y privados lanzada en junio de 2020 para la adquisición y la distribución equitativa de vacunas contra covid-19.El objetivo es suministrar vacunas para al menos el 20% de la población de cada país participante.En Latinoamérica y el Caribe, 31 países ya recibieron más de 6,8 millones de dosis a través del Covax. La gran mayoría son de AstraZeneca fabricadas por el laboratorio SK Bioscience de Corea del Sur.bur-ad/ll -------------------------------------------------------------