Un terremoto de magnitud 6,4 sacude el noreste de la India sin causar víctimas

Dhekiajuli (India) EFE/EPA/USGS / HANDOUT

Nueva Delhi, 28 abr (EFE).- Un terremoto de magnitud 6,4 en la escala abierta de Ritcher sacudió este miércoles el estado de Assam, en el noreste de la India, causando algunos daños materiales, aunque no se han reportado por ahora muertes o heridos por el seísmo.

El terremoto de magnitud 6,4 se produjo hacia las 7.51 (2.25 GMT) en el distrito de Sonitpur en Assam, a unos 17 kilómetros de profundidad, según informó el Centro Nacional de Sismología (NCS).

El centro detalló además que se detectaron seis réplicas posteriores, de entre 4,7 y 3,2 grados de magnitud.

Aunque el terremoto que golpeó Assam era de "una escala significativa, afortunadamente no se han reportado pérdidas de vidas humanas hasta ahora, solo daños en algunos edificios", anunció en Twitter el viceministro indio para el Desarrollo del Noreste, Jitendra Singh.

Un diputado regional, Ashok Singhal, también confirmó en Twitter que tras hablar con las autoridades del distrito le han asegurado que "no se han reportado daños importantes ni víctimas".

El seísmo se sintió en otras regiones de la India como los estados de Bengala (oeste) o Arunachal Pradesh (noreste), pero aunque las redes sociales se llenaron de imágenes de fracturas en paredes o el movimiento de objetos, no se han reportado daños significativos.

El primer ministro indio, Narendra Modi, detalló en un comunicado que mantuvo una conversación con el jefe de Gobierno de Assam y subrayó que enviarán "toda la ayuda posible" a la región, un apoyo que también llegó del ministro de Interior, Amit Shah.

En 2016 un terremoto de 6,7 grados en la escala de Richter en el noreste de la India causó al menos 13 muertos y unos 230 heridos.

Ese seísmo se suma a varios terremotos de gran magnitud registrados el año anterior en el Sur de Asia, entre ellos uno de 7,8 grados en Nepal que causó cerca de 9.000 muertos y otro de 7,5 en Afganistán y Pakistán con casi 400 muertos y 2.400 heridos.