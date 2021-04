Nepo, el matagigantes, reta a Carlsen

Ian Nepomniachtchi (i) y Magnus Carlsen (c, de espaldas a la cámara). EPA/KOEN SUYK/Archivo

Madrid, 27 abr (EFE).- Bajo su apariencia rompedora, coleta alta y barba a medio cuajar, se esconde un jugador temible cuando al otro lado del tablero se sienta un campeón del mundo: Ian Nepomniachtchi, el Gran Maestro ruso que disputará la corona mundial de ajedrez al noruego Magnus Carlsen.

Pocos jugadores en el mundo pueden presumir de tener un balance favorable en ajedrez clásico contra Carlsen. Nepomniachtchi es uno de ellos: 4 victorias, 1 derrota y 6 tablas (+3) contra el noruego.

Nepo, el nombre abreviado con que se le conoce en el mundo del ajedrez, ha ganado el Torneo de Candidatos de Ekaterimburgo (Rusia) sin necesidad de esperar a la última ronda. Su punto de ventaja sobre Anish Giri le garantizaba la victoria aun perdiendo la última partida, ya que el empate con el holandés le favorecía por el resultado particular entre ambos.

El ya aspirante oficial al título derrotó a Carlsen por primera vez cuando ambos tenían 13 años, en la última ronda del Mundial sub-14 de 2003, en el que terminó campeón el bielorruso Sergei Zhigalko, Nepo subió al podio (tercero) y Carlsen fue noveno.

En categoría sénior volvió a derrotarlo en los torneos Tata Steel (2011) y London Classic (2017). La única partida de ritmo lento que ha perdido con el campeón del mundo fue el año pasado en Zagreb.

Los campeones mundiales parecen ser su especialidad. En ajedrez clásico tiene también balances favorables con el ruso Vladimir Kramnik (+5 -4 =4, es decir, 5 victorias, 4 derrotas y 4 tablas) y el indio Viswanathan Anand (+3 -2 =5).

En partidas rápidas y relámpago también está mejor en sus partidas contra sus compatriotas Anatoly Kárpov (+2 -0 =0) y Garry Kaspárov (+1 -0 =2 en 2017).

Nacido en Briansk (380 km al suroeste de Moscú) el 14 de julio de 1990, Nepo empezó a jugar al ajedrez con 4 años y era claramente mejor que el noruego en su adolescencia. Fue campeón del mundo sub-12 en 2002, justo por delante de Carlsen, y tres veces campeón de Europa: dos en la categoría sub-12 y una en sub-10.

También fue campeón de Rusia en 2010. Sin embargo, nunca había estado, hasta 2019, entre los 10 mejores de la lista FIDE. Alcanzó su mejor ELO en septiembre de ese año, con 2.776 puntos y este martes eleva su cuenta hasta los 2.796, que le otorgan el número 3 provisional del ránking.

La inconsistencia en alta competición, donde alternaba triunfos brillantes con derrotas inesperadas, impidió que aflorase por completo su enorme potencial.

Nepo es capaz de las mayores sutilezas sobre el tablero y de ser explosivo si lo necesita, pero ha cobrado fama de jugador volátil, sin el espíritu de lucha necesario para ser un campeón, capaz de venirse abajo ante los contratiempos.

Sus críticos le acusan de no tomarse el ajedrez en serio. Es un adicto a los videojuegos, que practica a un nivel muy alto, y tiene graves deficiencias en la gestión del tiempo durante las partidas. En la única que ha perdido contra Carlsen tenía 28 minutos para hallar una línea de tablas no demasiado complicada y sin embargo sólo consumió 40 segundos para elegir una jugada perdedora.

Hasta este Torneo de Candidatos, el primero que juega en su vida, no había sido capaz de mantener una serie de buenos resultados en un torneo largo. Ahora ha logrado, finalmente, esa consistencia.

El punto de inflexión en su carrera deportiva se produjo en 2019. Durante el decenio anterior había sido uno de los mejores del mundo, pero no lo suficiente para entrar en el selecto To-10. Sólo pudo hacerlo ese año, gracias a su tercer puesto en el prestigioso Tata Steel de Wijk Aan Zee (Países Bajos).

Su victoria en Jerusalén, en el último torneo del Grand Prix de la FIDE, le abrió las puertas del Torneo de Candidatos, después de vencer al chino Wei Yi en una larga final de 96 jugadas.

Con tres victorias, tres tablas y una sola derrota (contra el francés Maxime Vachier-Lagrave), Nepo lideraba, empatado con este último, la batalla de aspirantes cuando el torneo fue interrumpido, el 25 de marzo de 2020, por las restricciones de tráfico aéreo decretadas por el Gobierno ruso en plena pandemia de covid-19.

Trece meses después el torneo de reanudó en la misma sede de Ekaterimburgo, y Nepo se impuso una táctica conservadora que le ha dado la victoria, con cinco victorias, siete tablas y una sola derrota antes de la última ronda, en la que no se juega nada.

Nepo se enfrentará a Carlsen, cuando el noruego exponga su corona, del 24 de noviembre al 16 de diciembre próximo, en el marco de la Expo de Dubai, con una bolsa de 1,7 millones de euros en juego, además del título.

Será la cuarta vez que Carlsen defienda su corona. Un "match" a 14 partidas decidirá si el noruego retiene el título o la batalla arroja un nuevo campeón, que sería el decimoséptimo de la historia.

Carlsen obtuvo el título en 2013 con 22 años (el segundo más joven de la historia, tras Garry Kaspárov), destronando al indio Viswanathan Anand y después lo ha defendido tres veces, contra el propio Anand, el ruso Sergey Karjakin y Fabiano Caruana.

José Antonio Diego