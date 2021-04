UE lanza acción judicial por "demoras" contra AstraZeneca, que la considera "infundada"

EnfoqueUE lanza acción judicial por "demoras" contra AstraZeneca, que la considera "infundada"Bruselas, 26 Abr 2021 (AFP) - La Unión Europea (UE) inició una acción legal contra el laboratorio sueco-británico AstraZeneca, al que acusa de haber incumplido sus compromisos de entregas de vacunas anticovid, anunció este lunes la Comisión Europea, en tanto el grupo la considera "infundada"."Los términos del contrato no fueron respetados y la empresa no está en posición de aplicar una estrategia confiable para garantizar entregas en tiempo y hora", indicó un portavoz del ejecutivo europeo.AstraZeneca entregó durante el primer trimestre del año 30 millones de los 120 millones de dosis acordadas con la UE. En el segundo trimestre, espera entregar 70 millones de los 180 millones previstos inicialmente.Esta acción legal fue lanzada el viernes en nombre de la UE y sus 27 Estados miembros, "de acuerdo en forma unánime" con esta decisión, agregó el vocero comunitario, aunque sin brindar detalles sobre el procedimiento.Por su parte, el grupo farmacéutico consideró este lunes que la acción legal iniciada por la UE es "infundada", y aseguró que se defendería "firmemente". El acuerdo de la UE con AstraZeneca es un contrato de derecho belga, en el que el laboratorio, la Comisión y los países del bloque se comprometen a resolver los posibles litigios "ante la jurisdicción exclusiva de los tribunales establecidos en Bruselas"."Lo que nos importa en este caso es garantizar la entrega rápida de un número suficiente de dosis a las que tienen derecho los ciudadanos europeos y que se nos prometieron en base al contrato", apuntó el vocero europeo.En una eventual demanda civil, que tomaría varios meses, los europeos podrían pedir "la rescisión del contrato por incumplimiento, con daños y perjuicios, o el cumplimiento (de las entregas), algo que es poco probable", estimó la semana pasada el abogado belga Arnaud Jansen, que analizó el contrato. - Boris Johnson apoya a AstraZeneca - AstraZeneca, por su lado, aseguró haber "respetado plenamente" su contrato con Bruselas y afirmó que esperaba tener "la oportunidad de resolver esta disputa lo antes posible", según un comunicado. Y, que está en camino de entregar 50 millones de dosis para finales de abril, de acuerdo con el plan previsto por el laboratorio. "Las vacunas son difíciles de fabricar, como han demostrado los problemas experimentados por varios grupos en Europa y en todo el mundo. Estamos avanzando en la resolución de los problemas técnicos y nuestra producción está mejorando", dijo la empresa. Pero precisó que necesitará tiempo antes de poder aumentar el número de dosis para entrega.El primer ministro británico, Boris Johnson, por su parte, reiteró este lunes su apoyo al laboratorio."AstraZeneca ha sido un socio muy sólido en el Reino Unido y, de hecho, en todo el mundo", según el portavoz de Downing Street. "Es una parte crucial de nuestro programa de vacunación y esperamos seguir trabajando con ellos", agregó. La Comisión Europea ya activó el 19 de marzo un procedimiento de resolución de litigios contractuales para resolver la disputa con AstraZeneca, y anunció que no había activado la opción que la UE tenía en el contrato para comprar 100 millones de dosis adicionales. El uso de la vacuna de AstraZeneca se ha restringido en la mayoría de países de la UE debido a los raros casos de trombosis que puede provocar. Dinamarca dejó de utilizarla por completo.jug/fmi/jbo/acc/mar-tjc/age/mb