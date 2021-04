Protege tu piel, el medio ambiente y luce un bronceado espectacular

25/04/2021 Portege tu piel, el medio ambiente y luce un bronceado espectacular. MADRID, 25 (CHANCE) Con la llegada de la primavera y el horario de verano, no hay nada más apetecible que disfrutar de las horas extra de luz. Largos paseos, planes improvisados al aire libre y tardes bajo un sol cada vez más cálido son planes que llenarán la agenda los próximos meses. Sin embargo, en todos ellos el rostro y el escote se verán expuestos de manera prolongada a la radiación solar, lo cual puede desencadenar consecuencias negativas si no se cuidan adecuadamente estas zonas. Para sacar el máximo provecho de los beneficios del sol sin poner en peligro la salud ni el medio ambiente, RINGANA, marca de cosmética vegana, fresca y sostenible - lanza el 'must' que no se perderá ningún plan: FRESH sunscreen face medium SPF 15 Fiel a su filosofía sostenible RE*THINK, RINGANA pone una vez más la investigación al servicio del medio ambiente con el desarrollo de productos para el sol elaborados con ingredientes naturales, sin químicos y de una calidad excelente. Esta gama está formulada con filtros minerales, como el óxido de zinc y el dióxido de titanio, que funcionan como una alternativa ecológica a los compuestos que contaminan las aguas y dañan la biosfera. Además, su acción es altamente efectiva, debido a que actúan como pequeños espejos reflectantes de luz ultravioleta, azul e infrarroja. En palabras de Andreas Wilfinger, fundador de RINGANA: "Con el nuevo FRESH sunscreen face medium SPF 15, hemos logrado crear un producto solar innovador pensado especialmente para el rostro y el escote, que además responde a nuestro objetivo de proteger nuestros mares y lagos, prescindiendo de filtros de protección solar sintéticos". POLITICA SOCIEDAD CEDIDA POR RINGANA



Con la llegada de la primavera y el horario de verano, no hay nada más apetecible que disfrutar de las horas extra de luz. Largos paseos, planes improvisados al aire libre y tardes bajo un sol cada vez más cálido son planes que llenarán la agenda los próximos meses. Sin embargo, en todos ellos el rostro y el escote se verán expuestos de manera prolongada a la radiación solar, lo cual puede desencadenar consecuencias negativas si no se cuidan adecuadamente estas zonas. Para sacar el máximo provecho de los beneficios del sol sin poner en peligro la salud ni el medio ambiente, RINGANA, marca de cosmética vegana, fresca y sostenible - lanza el 'must' que no se perderá ningún plan: FRESH sunscreen face medium SPF 15



Fiel a su filosofía sostenible RE*THINK, RINGANA pone una vez más la investigación al servicio del medio ambiente con el desarrollo de productos para el sol elaborados con ingredientes naturales, sin químicos y de una calidad excelente. Esta gama está formulada con filtros minerales, como el óxido de zinc y el dióxido de titanio, que funcionan como una alternativa ecológica a los compuestos que contaminan las aguas y dañan la biosfera. Además, su acción es altamente efectiva, debido a que actúan como pequeños espejos reflectantes de luz ultravioleta, azul e infrarroja. En palabras de Andreas Wilfinger, fundador de RINGANA: "Con el nuevo FRESH sunscreen face medium SPF 15, hemos logrado crear un producto solar innovador pensado especialmente para el rostro y el escote, que además responde a nuestro objetivo de proteger nuestros mares y lagos, prescindiendo de filtros de protección solar sintéticos".



SO NEW: FRESH sunscreen face medium SPF 15



De textura ligera y rápida absorción, FRESH sunscreen face medium SPF 15 es una crema solar que protege las zonas más delicadas del cuerpo (rostro y escote) y se convierte en la pareja perfecta del reconocido fotoprotector corporal FRESH sunscreen. La nueva crema solar facial ofrece una protección de amplio espectro contra la luz ultravioleta, azul e infrarroja. Esta se aplica cómodamente y deja la piel con un aspecto mate y cuidado gracias al extracto de algodón. Los extractos de marrubio blanco y pino marítimo combaten los contaminantes nocivos para las células, mientras que el aceite de semilla de arándano rojo contrarresta el envejecimiento prematuro de la piel. Además, este nuevo producto de la marca ya ha recibido el prestigioso biocertificado de COSMOS.



FRESH after sun, una nueva fórmula para un bronceado duradero



Producto todoterreno apto para los 365 días del año, ya sea a modo de hidratante post-bronceado durante el verano o como loción corporal suave el resto del año. La nueva fórmula de FRESH after sun, biocertificada por COSMOS, facilita la aplicación y acelera la absorción del producto. Además, el extracto del alga Porphyridium cruentum estimula la producción natural de melanina e intensifica el bronceado.



CAPS protect: el escudo protector interior



Las cápsulas CAPS protect son un multitalento cuya ingesta protege de los radicales libres causados por la radiación solar, la contaminación o la luz azul. Asimismo, contiene flavonas, antocianinas y ácidos hidroxicinámicos de extracto de naranja sanguina que homogeneizan el bronceado unificando el tono de la piel. Los nuevos ingredientes, como el zinc y el extracto de bayas de maqui, influyen positivamente en la visión y la salud ocular.



FRESH tonic calm: el secreto de los expertos que asegura el mejor bronceado



El protector solar y el aftersun son dos básicos en la rutina de sol, pero ¿y el tónico? Muy pocos conocen los beneficios de su aplicación, que juega un papel fundamental a la hora de preparar y reparar el cutis. De origen vegetal, FRESH tonic calm favorece la recuperación de las pieles sensibles tras el bronceado gracias al mirto de anís y la pimienta de Tasmania, que aportan un efecto calmante, así como a las sustancias activas de bacterias lácticas, que refuerzan el equilibrio natural de la piel y reducen irritaciones.