Luis Alfonso de Borbón cumple 47 años

Luis Alfonso de Borbón es uno de los bisnietos de Francisco Franco del que más se ha oído hablar. Nació el 25 de abril de 1974, hijo de Carmen Martínez Bordiú y Alfonso de Borbón, un matrimonio que se divorció en 1982 porque se les acabó el amor y no pudieron hacer nada para salvarlo.



La vida de Luis Alfonso de Borbón ha estado marcada por la tragedia. El primer golpe que tuvo que afrontar fue la muerte de su hermano Francisco con tan solo 11 años en un accidente de tráfico. Cinco años más tarde, era su padre Alfonso el que fallecía en un accidente esquiando en las Montañas Rocosas, en Estados Unidos.



Dos hechos que le marcaron para siempre y que todavía no ha podido olvidar. Luis Alfonso de Borbón prefirió sanar su dolor con fuerza y garra y optó por quedarse a vivir en España, con su abuela materna, Carmen Polo, y no irse con su madre que por aquel entonces su residencia la tenía en Francia.



Las buenas noticias no tardaron en llegar y en 2004 se casó con María Margaritas Vargas y fruto de ese amor insaciable nacieron sus cuatro hijos: Eugenia en 2007, Luis y Alfonso en 2010 y Enrique en 2019.



Actualmente en Francia es uno de los candidatos al trono en el caso de que la monarquía se reconstruya. Hoy, cumple 47 años y lo cierto es que son muchos los detalles que conocemos de su vida gracias a que su madre, Carmen Martínez Bordiú ha hablado en muchas ocasiones en los medios de comunicación. Un desconocido público que ha sido protagonista en muchos momentos por pertenecer a una de las familias más importantes de nuestro país.