El paraguayo Gustavo Florentín llega al banquillo de The Strongest

En la imagen, el entrenador paraguayo Gustavo Florentín. EFE/Ernesto Guzmán Jr/Archivo

La Paz, 25 abr (EFE).- El entrenador paraguayo Gustavo Florentín, de 42 años, ha sido escogido por los directivos de The Strongest para suceder en el banquillo al boliviano Alberto Illanes, anunció este domingo el club atigrado en sus redes sociales.

"El mencionado profesional demostró tener amplios conocimientos del fútbol boliviano, cuenta con una reconocida trayectoria y sus objetivos como entrenador coinciden con los de nuestra entidad", dice el comunicado del cuadro paceño.

El exfutbolista dirigió hasta hace poco a Sol de América y en 2016 condujo al Cerro Porteño a las semifinales de la Copa Sudamericana.

Illanes fue desvinculado de The Strongest tras la derrota en casa por 0-1 ante Boca Juniors la pasada semana en la primera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Aún se desconoce cuándo llegará Florentin a La Paz para su presentación oficial e iniciar su trabajo con el equipo, que este domingo enfrentó al Atlético Palmaflor en el estadio Hernando Siles por la quinta fecha del torneo local boliviano.

The Strongest visitará el 28 de abril al Barcelona ecuatoriano en la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El técnico paraguayo también dirigió a Deportivo Capiatá, Sportivo Luqueño, Guaraní y el Huachipato chileno.