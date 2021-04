22/04/2021 Cultura.- Sister Act 3: Whoopi Goldberg adelanta el regreso de varios personajes . Sister Act se estrenó en 1992 y, tras convertirse en un clásico, dio pie a una secuela titulada Sister Act 2: De vuelta al convento. Ahora la saga lanzará una tercera entrega que verá la luz en Disney+ y, tal como ha adelantado Whoopi Goldberg, contará con el regreso de varios personajes. CULTURA TOUCHSTONE PICTURES



En una entrevista con Variety, Goldberg reveló que algunos miembros del elenco de la anterior película podrían aparecer en Sister Act 3. "Las monjas están esperando. Tal vez aparecerán algunos de los chicos de Sister Act 2. ¿Quién sabe?", dejó caer la actriz, que anunció que Madhuri Shekar (The Nevers) escribirá el guion de la película.



Producida por Tyler Perry y Goldberg, Sister Act 3 aún no tiene fecha de estreno y tampoco se conocen los detalles de la trama. Sin embargo, Goldberg también desveló que el compositor de la franquicia, Marc Shaiman, regresará para Sister Act 3, lo que significa que los fans podrán disfrutar de nuevas canciones.



Aunque la producción aún no ha comenzado oficialmente, Disney+ podría lanzar la película en algún momento de 2022.



"Deloris Van Cartier es una cantante de cabaret testigo de un crimen cometido por orden de su amante, el mafioso Vince LaRocca (Harvey Keitel). Como consecuencia de ello, se ve obligada a esconderse en el último lugar que podía imaginarse: bajo los hábitos de una monja, en un tranquilo convento. Sus sorprendentes costumbres chocan con la estricta disciplina del convento, y cuando le encomiendan dirigir al desafiante coro surgen divertidísimas y comprometidas situaciones", reza la sinopsis de la primera entrega, que recaudó 139,6 millones de dólares.



Goldberg volverá en la tercera entrega en el rol de Deloris Van Cartier. Maggie Smith como la madre superiora, Kathy Najimy como la hermana Mary Patrick y Lauryn Hill como Rita Watson son algunos de los miembros del reparto más queridos, pero por el momento no se sabe si estarán en la cinta.