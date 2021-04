0-2. Un inteligente Cerro Porteño tumba a un anodino América de Cali

Robert Morales, del Cerro Porteño de Paraguay, fue registrado este miércoles al celebrar un gol que le anotó al América de Colombia, durante un partido del grupo H de la Copa Libertadores, en el estadio Alfonso López de Bucaramanga (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

Bucaramanga (Colombia), 21 abr (EFE).- Un inteligente Cerro Porteño tumbó este miércoles a un anodino América de Cali y lo derrotó por 0-2 en un partido de la primera jornada del Grupo H de la Copa Libertadores disputado en el estadio Alfonso López de Bucaramanga, la casa provisional del club colombiano.

El primer tanto fue obra del delantero Robert Morales al minuto 28, mientras que el centrocampista Ángel Cardozo Lucena selló el 0-2 definitivo en un contragolpe letal al 89.

El primer acercamiento de los locales, que tuvieron muchas dificultades para romper la férrea defensa liderada por los centrales Juan Gabriel Patiño y Alexis Duarte, llegó al minuto 12 en una jugada individual del creativo Yesus Cabrera que habilitó al extremo Duván Vergara, que no pudo rematar cómodo cuando recibió.

Sin embargo el partido cayó en una suerte de laberinto en el que los americanos se empezaron a desesperar por no poder romper la defensa y los paraguayos mantuvieron la calma porque sabían que en cualquier momento iban a tener su oportunidad de anotar.

Y así fue como llegó el 0-1 al 28 cuando Enzo Giménez, volcado en el costado derecho, habilitó a Morales que estaba entrando al área y sacó un derechazo que se clavó en la portería del venezolano Joel Graterol, que solo pudo seguir la trayectoria del balón con la mirada.

El América, muy estático y con una circulación lenta de balón, culminó la primera etapa con un fútbol previsible, mientras que Cerro siguió apelando a la paciencia y estuvo cerca de aumentar la diferencia en el cierre del primer tiempo con un remate de Cardozo Lucena que sacó con los dedos Graterol.

En la parte complementaria el partido fue incluso mucho más espeso que en los primeros 45 minutos y en el conjunto colombiano pesaron poco Vergara y Santiago Moreno, dos habilidosos extremos que hoy tomaron pocas decisiones buenas y a quienes la ansiedad los llevo a errar más de lo normal.

No obstante, la más clara de los 'Diablos Rojos' fue un contragolpe al minuto 80 en el que Moreno se deshizo de dos rivales y, cuando estaba mano a mano con el portero brasileño Jean, decidió buscar al peruano Aldair Rodríguez en lugar de rematar, un error que terminó con el balón en los pies de un defensor rival.

Tras esa jugada, América tuvo otra oportunidad con un remate de larga distancia del centrocampista Rafael Carrascal, pero su ilusión se apagó cuando en un contragolpe Cardozo Lucena sacó un remate que el portero Graterol le atajó, pero que en el rebote el centrocampista sí mandó al fondo de la red.

Tras un gran debut, Cerro tratará de revalidar el resultado de hoy cuando reciba el próximo miércoles al Deportivo La Guaira.

El América, entre tanto, tendrá que remar contracorriente y buscar el martes un buen resultado en su visita al Atlético Mineiro.