Las barbaridades que se publicaron sobre Brad Pitt y el sorprendente trato con sus hijos

14/04/2021 BRAD PITT. MADRID, 18 (CHANCE) El divorcio entre Angelina Jolie y Brad Pitt no fue fácil desde el principio. De hecho, el más perjudicado públicamente ha sido el actor, quien ha tenido que soportar que se filtrasen detalles íntimos que han acabado con la imagen que tenía ante sus fans y su público empieza a preguntarse muchas cosas. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CONTACTOPHOTO



MADRID, 18 (CHANCE)



El divorcio entre Angelina Jolie y Brad Pitt no fue fácil desde el principio. De hecho, el más perjudicado públicamente ha sido el actor, quien ha tenido que soportar que se filtrasen detalles íntimos que han acabado con la imagen que tenía ante sus fans y su público empieza a preguntarse muchas cosas.



Cuando en 2016 se hizo pública su separación, muchos medios internacionales empezaron a sacar conclusiones de por qué se había acabado el amor entre ellos y el principal motivo que se encontró fue la relación del actor con sus hijos.



Según publicaba el Daily Mail por aquel entonces, Brad Pitt tenía un carácter agresivo y fuerte con sus seis hijos debido a algunas sustancias que fumaba y por sus problemas con el alcohol. Algo que Angelina nunca vio con buenos ojos, sobretodo cuando esa actitud perjudicaba a sus hijos.



Mientras tanto, el New York Post, aseguraba que Angelina había contratado un detective privado cuando se enteró de que su marido podía tener un romance secreto con Marion Cotillard mientras el rodaje de la película 'Aliados'. Durante estos años, Brad Pitt ha tenido que ver como su nombre se ha expuesto en los medios de comunicación y se le ha relacionado por haber estado con famosas, como Selena Gómez.



Actualmente, Brad Pitt tiene una relación muy complicada con sus seis hijos, pero en especial con Maddox, quien ha tenido que declarar ante un juez el infierno que vivió al lado de su padre. De hecho, según la prensa internacional el joven no utiliza ya el apellido de Brad, escribe 'Jolie', una forma de desvincularse completamente con el actor.



Muchos han sido los medios de comunicación que han compartido los sentimientos de Brad Pitt en estos momentos, quien se encuentra devastado emocionalmente por encontrarse cada vez más lejos de su descendencia. Y es que desde que Angelina Jolie le denunciara por violencia doméstica, los puentes que había hacia sus hijos se han ido derrumbado uno por uno, algo que está perjudicando emocionalmente al actor.