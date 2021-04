Rusia.- Alemania considera a Rusia una amenaza "concreta e inmediata" para la seguridad en Europa

BERLÍN, 17 (DPA/EP)



La ministra alemana de Defensa alemana, Annegret Kramp-Karrenbauer, ha señalado a Rusia por ser una amenaza "concreta e inmediata" para la seguridad europea.



"El armamento excesivo de Rusia y su guerra en el centro de Europa ha creado amenazas reales", ha afirmado este sábado Kramp-Karrenbauer durante una charla de la Fundación Konrad Adenauer (KAS), cercana a la Unión Demócrata Cristiana (CDU).



"Señalarlo no es antirruso. Señalarlo es estar abordando un hecho político importante y estar tomando precauciones de seguridad activas para nuestro país y para Europa", ha argumentado.



Así, ha acusado a Rusia de desplegar misiles "que pueden llegar a Alemania en poco tiempo". "Esto se hizo en secreto y en contra de los tratados de control de armas vigentes", ha explicado.



Tras tratar de ocultarlo, en 2018 Rusia confirmó el despliegue de misiles Iskander con un alcance de 500 kilómetros en el enclave de Kaliningrado, entre Polonia, Lituania y el mar Báltico.



Esta maniobra fue interpretada como una reacción al despliegue de tropas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en los países bálticos.



Además, Kramp-Karrenbauer se ha referido al envío de tropas rusas en la frontera con Ucrania. "La acción rusa, por desgracia, no fomenta la confianza, sino que tiene la intención evidente de provocar reacciones", ha indicado. La ministra alemana ha elogiado así la "sensata" reacción de Ucrania. "Junto con Ucrania, no queremos entrar en el juego ruso", ha explicado.



Rusia se define "cada vez con más fuerza como una antítesis antiliberal y antidemocrática de Occidente" y ha advertido de que hay otros ámbitos políticos subordinados a dicha estrategia rusa.



"Los sofisticados ciberataques, las exportaciones de armas, la influencia política encubierta y abierta, los asesinatos, la participación militar directa e indirecta, son algunas de las herramientas de las que está haciendo uso Rusia", ha apuntado.