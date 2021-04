Frida Sofía iniciará acciones legales tras denunciar abusos

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Una semana después de asegurar que habría sufrido abusos por parte de su abuelo Enrique Guzmán, la cantante Frida Sofía anunció el jueves que emprenderá acciones legales.

En una publicación de Instagram, la hija de la cantante Alejandra Guzmán dijo que será representada por el despacho mexicano de abogados Oléa & Oléa.

“Con el inigualable apoyo de mi familia y amigos, he tomado la decisión de iniciar acciones legales en contra de diversas personas por hechos que son del conocimiento público”, dijo. “Solicito atentamente a las autoridades correspondientes conduzcan las investigaciones que correspondan”.

The Associated Press contactó al despacho de los abogados el jueves para conocer más detalles, aunque señalaron que de momento no darían declaraciones.

La joven agradeció el apoyo que ha recibido y pidió ayuda a personas que hubiesen sido sus profesores, psicólogos o hubiesen trabajado en su casa para ponerse en contacto con ella.

Frida Sofía, de 29 años, es hija de la estrella pop-rock Alejandra Guzmán y el empresario Pablo Moctezuma.

Enrique Guzmán ha rechazado rotundamente, en redes sociales y en entrevistas, las acusaciones de Frida Sofía.

La AP no suele identificar a personas que dicen haber sido víctimas de violencia sexual a menos que éstas lo hayan autorizado o se hayan pronunciado públicamente, como es el caso de Frida Sofía.

Guzmán, de 78 años, es un ídolo del rock and roll mexicano. Comenzó su carrera a los 14 años con Los Teen Tops y protagonizó películas como “Mi vida es una canción”, “Especialista en chamacas” y “Fiebre de juventud”. En 1967 se casó con la actriz Silvia Pinal, con quien tuvo a Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán antes de divorciarse en 1976.