"Earthblood": un hombre lobo con mensaje ecológico

El videojuego "Werewolf: The Apocalypse - Earthblood" tiene lugar en un mundo sumido en la oscuridad. En él, los hombres lobo y los vampiros llevan milenios librando una batalla sin cuartel por el dominio del mundo. Sin embargo, estos no son los únicos protagonistas del sangriento juego, ya que también hay grandes corporaciones que quieren controlar la humanidad y destruir el planeta. La siniestra multinacional petrolera Endron está haciendo todo lo posible para vencer a Gaia, el espíritu de la Tierra. La misión del hombre lobo Cahal será detener este pérfido proyecto. Para ello recogerá pruebas que le ayudarán a convencer a la población de los pecados medioambientales de Endron. Al mismo tiempo, luchará por la preservación de su diosa Gaia, que personifica a la propia naturaleza. Cahal se controla desde la perspectiva de tercera persona y tiene una habilidad especial: es capaz cambiar de aspecto. Los jugadores pueden guiar al protagonista alternando entre la apariencia de hombre, lobo o bien hombre lobo. La decisión se tomará en base a la situación: si esta requiere sigilo, Cahal tendrá que acercarse al enemigo como solo un lobo puede hacerlo. Rivales de mayor fuerza y tamaño requieren una táctica más agresiva y serán enfrentados por Cahal en la forma de hombre lobo, llamada "Crinos". El juego recompensa las dos tácticas con puntos de energía, que puede ser utilizada, por ejemplo, para ataques especiales. "Werewolf: The Apocalypse - Earthblood", clasificado para jugadores mayores de 18 años, saldrá a la venta para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series. dpa