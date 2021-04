7 años de la muerte de Antonio Morales, marido de Rocío Durcal

09/02/2006 ANTONIO MORALES. MADRID, 15 (CHANCE) A pesar de que en su familia la más conocida era Rocío Durcal, su marido, Antonio Morales, conocido coloquialmente como 'Junior', fue un cantante y actor de nuestro país con una carrera con gran proyección. Hoy, se cumplen 7 años de la muerte del padre de Carmen, Antonio y Sheila y lo cierto es que en muchas ocasiones seguimos hablando de él no solo por ser 'marido de' y 'padre de', si no por su profesión. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Antonio Morales nació en Manila, Filipinas, el 10 de septiembre de 1943 durante la ocupación japonesa de Filipinas y era hijo de padre español y madre filipina. Contrajo matrimonio con la cantante de rancheras Rocío Durcal, en el año 1970, hasta que enviudó en el año 2006 cuando esta fallecía por cáncer. Desde ese año su vida cambió para siempre y nunca volvería a ser el mismo.



De hecho, desde la muerte de Rocío, Junior sufría una depresión que le hizo desmejorar mucho, por lo que Antonio se encontraba apenas sin fuerzas ante la vida. Tras ello, el productor mantuvo una disputa judicial con sus hijos por la herencia de la mejor cantante de rancheras que diera nuestro país al otro lado del charco, donde se consagró como un mito.



Hoy le recordamos por su larga proyección, ya que no solamente fue el marido de Rocío Durcal, en el terreno profesional llevó a cabo labores como manager, productor, cantante y actor. Sus principales objetivos siempre fueron sus seres queridos.