Trece socios de la UE plantean criterios para el "pasaporte covid"

Mostradores de facturación vacíos en el aeropuerto de Bruselas. EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ/Archivo

Viena, 12 abr (EFE).- El planeado "pasaporte (o certificado) covid" no deberá discriminar a quienes no se hayan vacunado, según uno de los siete criterios elaborados por trece países de la UE, entre ellos España, que serán en breve presentados a Bruselas, informó hoy el Ministerio de Turismo austríaco en un comunicado.

"Se elaboraron siete prioridades para el turismo, que ahora se remitirán a la Comisión Europea (CE), al Parlamento Europeo y a la Presidencia del Consejo de la Unión Europea (UE)", indica la nota.

Los participantes en esta iniciativa son Alemania, Austria, Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Italia, Malta y Portugal, precisa.

En opinión de los ministros de Turismo de esas naciones, el documento comunitario "debería implantarse de forma sencilla y fácil de usar, con un código QR uniforme".

NO SOLO LOS VACUNADOS

Entre otros, exigen que los certificados reciban un trato igualitario y que no supongan una discriminación. Es decir, que permitan también viajar a quienes no están vacunados pero han dado negativo en un test de covid o han desarrollado defensas contra el coronavirus por haber tenido la enfermedad.

Se trata de evitar que el nuevo documento introduzca de hecho, por la puerta trasera, una especie de vacunación obligatoria.

"El pasaporte verde deberá permitir ver de un vistazo si alguien ha sido vacunado, se ha recuperado (de la covid) o ha sido sometido a pruebas", explicó en el comunicado la ministra de Turismo austríaca, la conservadora Elisabeth Köstinger.

El objetivo es introducir el nuevo documento, también llamado "pasaporte (o pase) verde", de forma rápida y lo más uniforme posible a nivel comunitario, pues ello "es una cuestión de supervivencia para el turismo europeo", subrayó.

Según la ministra, "desde la facturación en el aeropuerto o el hotel, hasta la visita a un bar de pueblo o a un evento deportivo, el pasaporte verde podrá facilitar muchas cosas".

Eso sí, los Estados mantendrán la competencia y libertad de decidir a nivel nacional qué puertas abrirá en su territorio el certificado covid.

Otra exigencia es que los datos sanitarios de los ciudadanos no se guarden en una base de datos centralizada a nivel de la UE, sino sólo en el Estado miembro.

A PARTIR DE JUNIO

"En abril se llevará a cabo una nueva coordinación a nivel de la UE. El objetivo es que las llamadas negociaciones a tres bandas comiencen en mayo", indica el Ministerio austríaco.

El "pasaporte covid" deberá entrar en vigor "a más tardar en junio" próximo en todo el territorio de la UE, con el fin de impulsar el turismo en la próxima temporada estival.

Además, los ministros piden "desarrollar soluciones transfronterizas también con terceros países".