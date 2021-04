Ritmo de vacunación es 2.400% más rápido en los países más ricos

(Bloomberg) -- Se han administrado suficientes vacunas para inocular completamente al 5% de la población mundial, pero la distribución ha sido desigual. La mayoría de las vacunas van a los países más ricos.

Hasta el jueves, el 40% de las vacunas contra el covid-19 administradas a nivel mundial se había destinado a personas en 27 países ricos que representan el 11% de la población mundial. Los países que conforman el 11% menos rico han recibido solo el 1,6% de las vacunas contra el covid-19 administradas hasta ahora, según un análisis de datos recopilados por el rastreador de vacunas de Bloomberg.

En otras palabras, los países con los ingresos más altos están administrando vacunas 25 veces más rápido que aquellos con los más bajos.

La base de datos sobre vacunaciones contra el covid-19 de Bloomberg ha rastreado más de 726 millones de dosis administradas en 154 países. Como parte de nuestro esfuerzo por evaluar el acceso a vacunas en todo el mundo, el rastreador tiene una nueva herramienta interactiva que mide los países por riqueza, población y acceso a vacunas.

Estados Unidos, por ejemplo, tiene el 24% de las vacunas del mundo, pero solo el 4,3% de la población, mientras que Pakistán tiene el 0,1% de la cobertura de vacunas para el 2,7% de la población mundial. El patrón se repite en todo el mundo y sigue los esfuerzos de los países ricos para precomprar miles de millones de dosis de vacunas, lo suficiente para cubrir a sus poblaciones varias veces, según otro análisis de acuerdos para vacunas.

No hay un mecanismo para garantizar una distribución equitativa en todo el mundo. Si todas las vacunas del mundo se distribuyeran en función de la población, EE.UU. habría administrado casi seis veces su proporción justa, y el Reino Unido habría agotado 7 veces su asignación ponderada por la población (superando la doble proporción de la UE). Encabezan la lista los Emiratos Árabes Unidos e Israel, con nueve y 12 veces su participación poblacional, respectivamente.

China ha vacunado a su gente a un ritmo que está en línea con el promedio mundial, administrando el 20% de las vacunas del mundo para el 18% de la población mundial. También ha exportado vacunas a países menos ricos, a veces sin costo.

El continente menos rico del mundo, África, también es el que ha administrado menos vacunas. De sus 54 países, solo tres han inoculado más del 1% de sus poblaciones. Más de 20 países aún no aparecen en el listado.

