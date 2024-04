Anabel Pantoja, indignada con la boda de Ángel Cristo y Ana Herminia, se gana un zasca antológico de Sandra Barneda

Ángel Cristo Jr. se ha convertido en el absoluto protagonista de la gala de 'Conexión Honduras' de este domingo por su boda por el 'rito garífuna' en los Cayos Cochinos con su novia Ana Herminia. Un 'sí quiero' romántico y especial a más no poder, pero con una llamativa ausencia: la de la madre del novio, Bárbara Rey, que no mantiene ningún tipo de relación con su hijo desde que éste arremetió duramente en televisión contra ella a finales de 2023. Una ausencia imperdonable para Anabel Pantoja, que no dudaba en salir en defensa de la vedette y en mostrarse en contra del enlace: "No estoy muy contenta hoy con la boda. Estoy indignada. Es que se están viniendo arriba de muy buena manera los dos protagonistas y bueno, creo que aquí falta una persona importante". "No me encuentro especialmente bien. Estoy como desengañada" aseguraba, tachando la boda de "paripé" sin entender que Ángel se haya casado sin su madre. "En representación de Bárbara Rey quiero estar aquí reclamando su sitio, su espacio y su hueco. Porque creo que Ángel Cristo tiene que llamar a su madre y Ana Herminia tiene que llamar a la futura suegra. Es una boda", sentenciaba tajante la influencer. Un alegato repleto de indignación que ha provocado que Sandra Barneda le haya soltado un 'zasca' antológico, recordándole que su tía, Isabel Pantoja, tampoco fue a la boda de su hija con Asraf Beno. Un dardo con el que Anabel se ha quedado sin palabras mientras todo el plató aplaudía a la presentadora.