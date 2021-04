Portaltic.-Nokia presenta 6 nuevos smartphones enfocados a la durabilidad con soporte de software para alargar su vida útil

08/04/2021 Nuevas series X, G, C de Nokia POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA HMD GLOBAL



MADRID, 8 (Portaltic/EP)



HMD Global ha presentado este jueves seis nuevos teléfonos móviles de la marca Nokia, que forman parte de tres nuevas líneas distintas, X, G y C, que ofrecen durablidad y soporte de software para alargar la vida útil de los dispositivos y evitar la generación de residuos electrónicos.



X-series busca impulsar los límites de la gama media, y destaca por cuidar tanto la calidad como la experiencia que ofrece a los consumidores con los modelos X20 y Nokia X10, que cuentan con una garantía de tres años e incluyen una funda cien por cien compostable para protegerlos de caídas y resbalones accidentales.



Ambos modelos integran la última plataforma móvil Qualcomm Snapdragon 480 5G, que HMD acompaña con tres años de actualizaciones de seguridad y software, para fomentar un consumo sostenible, ampliar el ciclo de vida del producto y reducir los residuos electrónicos.



Tanto X20 como X10 utilizan las soluciones de imagen de la óptica Zeiss que se complementan con innovaciones de inteligencia artificial. Funcionan con Android 11, con la versión de interfaz limpia Android One. Completan sus características con una pantalla Full HD+ de 6,67 pulgadas.



Nokia X20 dispone de una cámara frontal de 32 megapíxeles y una cámara cuádruple de 64 megapíxeles en la parte trasera. La función Dual Sight activará dos cámaras simultáneamente para que puedas capturar varios lados o múltiples ángulos de la historia. Por su parte, Nokia X10 usa una cámara cuádruple de 48 megapíxeles con captura cinematográfica.



El cargador y los auriculares se han retirado de las cajas de venta, con el fin hacer frente a las 12.000 toneladas de residuos electrónicos generados por los cargadores de teléfonos móviles en la Unión Europea.



G-series supone la línea intermedia de los 'smartphones' Nokia, y representa, según la compañía, el equilibrio para satisfacer todas las necesidades gracias a una tecnología sencilla que ayuda a afrontar las necesidades del día a día.



Los dos teléfonos de la gama G cuentan con una batería de tres días de duración, la más grande hasta ahora en un 'smartphone' Nokia, y cuentan con la última versión de Android disponible, tres años de actualizaciones de seguridad mensuales y dos años de actualizaciones del sistema operativo.



Los primeros terminales que se unen a la serie G (G20 y G10) están caracterizados por la durabilidad de la firma, la seguridad mejorada gracias al desbloqueo facial y lateral por huella dactilar y una pantalla de 6,5 pulgadas.



Nokia G20 integra una cámara de 48 megapíxeles y audio envolvente OZO, mientas que Nokia G10 utiliza una triple cámara trasera e imagen avanzada con modos de disparo mejorados por inteligencia artificial.



Por último, HMD Global ha presentado los terminales Nokia C20 y Nokia C10, que se enmarcan en la línea C-series. Presentan una pantalla HD+ de 6,5 pulgadas y funcionan con Android 11 (Go Edition), que mejora hasta un 20 por ciento la velocidad, y funciones de seguridad mejoradas. Tienen actualizaciones de seguridad trimestrales durante dos años.



Nokia C10 es el dispositivo más asequible de la nueva gama destaca por su carcasa ergonómica con un acabado de microtextura, con la que la compañía asegura que está construido para durar. Nokia C20 incorpora características destacadas que incluyen flash LED frontal y trasero para hacer fotografías incluso con poca luz.